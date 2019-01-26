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吳宗憲孝親「買南京東路新房」！　媽媽「神吐槽」果然一家人

記者潘慧中／綜合報導

吳宗憲（憲哥）出道31年，儘管工作忙錄，仍不忘抽空陪伴家人，近日談起和媽媽的互動方式根本就是「諜對諜」，過去本著一片孝心買下南京東路的房子，想讓媽媽住在那邊，卻被對方一句話神吐槽，被網友笑說：「果然是一家人！」

▲▼吳宗憲孝親「買南京東路新房」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲常和媽媽吐槽諜對諜。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲最近在《小明星大跟班》難得透露和媽媽的互動，母子私底下經常鬥嘴吐槽，有次買了南京東路的房子送給媽媽住，馬國賢聽了大讚：「很好啊，交通方便。」媽媽卻吐槽：「這一點錢買那個房子至少可以買200多坪！」

▲▼吳宗憲孝親「買南京東路新房」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲孝親「買南京東路新房」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲孝親「買南京東路新房」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲買房孝親，結果被媽媽吐槽。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲解答媽媽口中的那個地方就是汐止，馬國賢媽媽聽了則說：「那邊淹水耶！」他透露當下也不甘示弱回嘴：「早知道我們就買那邊就好啦。」但他表示這是自己和媽媽的相處方式，「互相吐槽，兩個諜對諜，然後大家有東西可以聊，激起她的戰鬥意識，她是個女強人嘛！孝親就是這個程度，陪她吵架好過不理她。」

▲▼吳宗憲孝親「買南京東路新房」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲認為和長輩相處「陪她吵架好過不理她。」（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

Sandy（吳姍儒）在旁聽了笑說：「可是阿嬤已經82歲，你還要激起她的戰鬥意志？！」吳宗憲突然收起笑臉指著女兒說：「妳這個不孝孫女！阿嬤87歲！」她不慌不亂地說：「真的啊？她怎麼都不跟我講？」逗得全場哈哈大笑。

▲▼吳宗憲孝親「買南京東路新房」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼Sandy反過來激起吳宗憲的戰鬥意志。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲孝親「買南京東路新房」！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲約從25：56分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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