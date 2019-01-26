吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結！　張艾亞媽「收笑臉」18字吐分手內幕

記者潘慧中／綜合報導

張艾亞擁有窈窕身材、甜美臉蛋，成為不少男人的理想型。她近日難得和母親一起上節目，沒想到，吳宗憲無預警當面問媽媽：「她跟許孟哲的事，她有跟妳講嗎？」全場氣氛頓時凝結，Sandy（吳姍儒）傻眼到張大嘴巴，她本人則尷尬苦笑喊：「憲哥！」

▲▼吳宗憲當面問「許孟哲」，全場氣氛瞬間凝結。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



張艾亞最近受邀參加《小明星大跟班》，吳宗憲先問媽媽她是否都報喜不報憂，正當媽媽要回答時，憲哥接著問媽媽是否知道和許孟哲的事，只見媽媽處變不驚地說：「這個…都過去了，就不講了，就不提了。」

▲張艾亞媽媽先是說都過去了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



Sandy聽了則連忙打圓場：「媽媽都知道啦！」張艾亞母親接著說：「我很心疼我的這個女兒，我覺得她真的很棒。」看到媽媽似乎有話要說，她趕快出聲制止：「媽媽，該講的不該講的不要亂說。」

▲▼張艾亞連忙制止媽媽繼續說下去。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



張艾亞過去從《大學生了沒》以綽號「小白」出道，2013年被拍到和許孟哲打情罵俏、一起吃燒烤，直到2015年才由男方公開認愛，她當初透露是被對方的溫馨接送情打動，曾有結婚共識的兩人，2017年走上分手一途，她當下依舊保持風度為對方講話，「不想要任何人覺得他不好，他真的對我很好，我們都很努力，我們曾經很相愛。」

許孟哲當時分手後坦言，離開「喬傑立」後拍戲工作不穩定，所以任何工作對他來說都相當重要，「我不想放棄任何機會」。他表示張艾亞也做了很多努力：「她有試著去體諒我，可是我會卡在很想陪她、但我沒時間去陪她，再加上後來工作越來越多，我連休息的時間都在想工作，說真的我也滿累的，因為常常找不到自己的時間可以休息。」

▲▼張艾亞曾和許孟哲交往2年多。（圖／翻攝自Facebook／張艾亞、許孟哲）



對於張艾亞說想婚，許孟哲坦言確實有壓力，「我想她也有感覺到，但我經歷過事業低潮和爸爸過世，家裡只有我一個人扛，不管是經濟還是心理上的壓力都很大，我沒辦法承諾她結婚的時間點，她是很好的人，所以我也不能再耽誤她的時間。」言語間對於兩人緣盡有諸多無奈。

▲約從09：58分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）