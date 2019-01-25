細看1歲女兒指甲「才發現病了」！　長輩「搶做這舉動」讓佩佩崩潰：很憂鬱

記者潘慧中／綜合報導

「雙胞胎依依佩佩」的佩佩（蔡佩伶）婚後育有1歲多的女兒，常分享育兒點滴，她近日透露女兒的腳指甲遠看很正常，但仔細看才發現小寶貝有匙狀甲「我真的覺得全世界只有媽媽會發現這件事情。」孩子指甲中間凹下去宛如盆地、前端隆起的指甲全掉了，讓她好心疼。

▲▼佩佩育有1歲女兒。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）



佩佩在《上班這黨事》透露，女兒小小年紀就患有嚴重的匙狀甲，有別於一般人圓弧形的甲面，小孩的指甲呈現凹凸不平整的狀況，儘管孩子沒有喊痛，看在她眼裡卻心疼不已。

▲▼佩佩女兒患有匙狀甲。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



上網看了資料才發現女兒缺鐵，佩佩開始做功課、尋找含鐵質的蔬菜，「沒有用藥，就必須靠食材改善。」她親自煮了一鍋鍋色香味俱全的料理，只希望孩子能賞臉吃下去，好不容易成功餵食了4、5口，家中長輩卻拿著番茄等東西搶餵食，反而分散了女兒的注意力。

▲長輩一直搶著餵食佩佩的女兒，讓她不知如何是好。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



佩佩透露家人都很疼愛女兒，只要看到桌上有食物就想拿給小朋友吃，但她希望女兒能先吃完自己的營養料理，「先不要給我女兒吃水果或零食」，這句話遲遲不好意思說出口，「他們就是愛妳女兒，那該怎麼辦呢？我就覺得身心俱疲，那一天晚上很憂鬱。」

▲▼女兒最後看佩佩的眼神都變了。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



由於佩佩常不願他人隨意餵食女兒，最後連女兒的眼神都變了，孩子總對別人笑瞇瞇，一看到她卻怒瞪，「她覺得我是壞人」，讓她十分難過：「我明明才是全世界最愛妳的人啊。」