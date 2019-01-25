復合34年舊愛！　林青霞被爆「領證嫁了」秦漢…密友說話了

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林青霞1994年嫁給身價300億元的富商邢李源，多次傳出婚變，2018年9月更被一位地位舉足輕重的A咖女星爆料，她早已悄悄離婚，卻從未正面回應，怎料近日被爆現身舊愛秦漢的豪宅，並低調領證，糾葛了34年的感情似乎有了著落，對此，密友和男方經紀人也出面回應了。

▲▼林青霞和秦漢感情糾葛多年。（圖／翻攝自YouTube／中國河北衛視官方頻道）



據《蘋果日報》報導，認識林青霞40多年的好友表示不可能，應該是陸媒看圖說故事。秦漢經紀人同樣笑說不可能，他目前正在北京拍戲，直接否認傳聞的可能性。

林青霞曾和已婚的秦漢合作過多部電影，她1980年被傳出受不了被指責是小三，遠走美國，但秦祥林當時一路追愛追到美國，小倆口隔年在當地訂婚，4年後卻無預警解除婚約。秦漢則是在1985年離婚，同時正式承認和林青霞交往，可惜林青霞在1994年選擇嫁給香港富商邢李㷧。

▲秦漢（右）已經72歲了。（圖／翻攝自微博／翁虹）



秦漢是橫跨80、90年代的代表人物，如今已經72歲的他，近年來在台灣幾乎消聲匿跡，但其實一直有在大陸拍戲，但是「精挑劇本」接戲，平時行蹤十分神秘，據傳就連經紀人都只能靠答錄機連絡他。

從2006年起，林青霞和老公就屢次傳出婚變傳言，當時港媒爆料她被迫搬出家中，夫妻感情觸礁，邢李源事後出面否認，但之後又有消息傳出，林青霞罹患憂鬱症，需要定期就醫治療，甚至瘋傳因為邢李源工作忙碌，兩人都是用「傳真」溝通，且在生完小女兒之後，就已經分房睡，長達10多年。

▲▼林青霞當年是不少男人的理想型。（圖／CFP）



直到2012年，大陸作家王亭亭爆料，因為邢李源一直想要有個兒子能繼承香火，但林青霞已經快要60歲，要再生育難上加難，才會包養一位上海小三，甚至還生下了私生子，在名流圈引起不小討論，而林青霞事後被問及此事時，雖然否認婚變，但當時她的態度並不果斷，再次成為討論焦點。

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