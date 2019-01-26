ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店！　男伴身份曝光：今年的禮物是妳

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）2018年7月正式離婚何守正，5年夫妻緣斷，仍保有風度地祝福前夫：「從現在開始，不責怪對方，至少彼此真心愛過。」正處於感情空窗期的她，25日打扮得漂漂亮亮地說：「去年的夏天已經被訂了今晚。」瞬間引發不少粉絲好奇是否有新對象了。

▲▼小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲小嫻「已經被訂了今晚」一席話引發粉絲討論。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

照片中，可以看到小嫻被塞在車陣裡，後照鏡中的她接了長髮，原有的及眉瀏海襯托出巴掌臉，精緻妝容、小巧耳環和華麗的毛絨絨圍脖等細節，無不突顯天生的好氣質，「今天打扮很漂亮要去哪裏」、「已經被訂了今晚」等字句頓時引起不小討論。

▲▼小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻打卡W飯店。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

事隔1小時，小嫻大方打卡W飯店寫下：「今天的搭檔Ken哥！」原來她是受邀擔任企業尾牙的主持人，以一襲銀灰色無袖禮服入鏡，胸前薄紗布料透視光滑肌膚，鑲有水鑽的綁帶繫出腰身，搭配純白尖頭跟鞋拉長比例，盡展窈窕曲線。

▲▼小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲小嫻和同樣受邀出席尾牙的黃明志合照。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

巧合的是，25日剛好是阿Ken生日，小嫻在Instagram限時動態和他同框，並親自唱生日快樂歌，讓男方害羞地說：「沒想到我今年的禮物就是小嫻啊！」逗得她笑回：「你確定是我嗎？」對方答：「怎麼不會是妳呢？這裡也沒有別人了。」

▲▼小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻幫阿Ken慶生。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

▲▼小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

小嫻聽了開玩笑說：「你有想過我的感受嗎？」阿Ken挑了挑眉說：「禮物是不能有感受的，禮物最重要的是要讓人接受。」互動超好笑。不只這樣，她透露這是第一次和阿Ken主持到「有人」的場合，讓對方回想起上次搭檔時，台下幾乎沒人：「我們終於修成正果了！」她則吐槽男方話不要說得太早，對方接著笑虧：「妳不一定讓我滿意啊～沒有啦小嫻很優秀。」兩人一搭一唱感覺超有默契。

▲▼小嫻好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

女歌手「台上飆高音猝死」　 碰！倒下撞擊全場尖叫

推薦閱讀

太愛吃口香糖…徐小可「留永久傷害」！　求醫整骨GG：真的完了

「尾牙主持人不夠大牌，只有佳慧有車位！」　艾力克斯：How about me？

被求婚不到1月…「最強小三」硬躺中間！　袁艾菲PO床照被看穿「不對勁」

復合34年舊愛！　林青霞被爆「領證嫁了」秦漢…密友說話了

女神桃機等飛「正面盯著看」　被拍5照片…電暈男網友：太正！

白家綺懷孕「朋友狂倒酒」沒拒絕！　真相曝光…吳東諺嚇哭了

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「反射照」看傻：OMG

細看1歲女兒指甲「才發現病了」！　長輩「搶做這舉動」讓佩佩崩潰：很憂鬱

小鬼公開《玩很大》錄影照：這陣容厲害了！　網激動：黃隊被壓著打

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

周杰倫一聲：哥買給你…五月天阿信也來了！　「私下稱呼」成亮點

妻挺7月孕肚「人肉佔車位」遭逼！　哈孝遠當街開吵…還原護妻真相

《聲林》總冠軍出爐！李友廷「119比114」險勝林孟辰

Gail全台語《心花開》　蕭敬騰「我真的很心疼」給承諾

《聲林之王》人氣王出爐！Gail「134萬票」要發單曲啦

身價20億蔡依林：不要為了結婚而結婚！　「單身金句」網推爆

Jennie、Kai分手了　「戀情見光死」好友證實：為了粉絲分開

男子20年沒喝水暴肥30KG　腹肌鮮肉→爛臉大叔！醫生搖頭：很快會死

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「反射照」看傻：OMG

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小嫻, 黃瑜嫻

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！　網推爆：這超重要
  2. 小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店！　男伴身份曝光：今年的禮物是妳
  3. 瘋電影／驚濤佈局　愛的表達有許多方式
  4. 林依晨好幸福！《小女花不棄》高顏值4男神炸女心
  5. 妻挺7月孕肚「人肉佔車位」遭逼！　哈孝遠當街開吵…還原護妻真相
  6. 蒂芬妮自揭：有段黑暗過去　「心碎的你能活下來、悲傷還讓你長大」
  7. 孝淵臉上「這裡」不一樣了　韓網見升級美貌驚：神來之筆！
  8. 吳青峰首曝《歌手》主持內幕「抖到看不清手卡」　翻唱網路神曲網跪了！
  9. 周杰倫一聲：哥買給你…五月天阿信也來了！　「私下稱呼」成亮點
  10. 訪貓島被數十喵包圍！　男神亨利高汀拋硬漢形象：我想定居這

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366