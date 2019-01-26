小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店！　男伴身份曝光：今年的禮物是妳

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）2018年7月正式離婚何守正，5年夫妻緣斷，仍保有風度地祝福前夫：「從現在開始，不責怪對方，至少彼此真心愛過。」正處於感情空窗期的她，25日打扮得漂漂亮亮地說：「去年的夏天已經被訂了今晚。」瞬間引發不少粉絲好奇是否有新對象了。

▲小嫻「已經被訂了今晚」一席話引發粉絲討論。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



照片中，可以看到小嫻被塞在車陣裡，後照鏡中的她接了長髮，原有的及眉瀏海襯托出巴掌臉，精緻妝容、小巧耳環和華麗的毛絨絨圍脖等細節，無不突顯天生的好氣質，「今天打扮很漂亮要去哪裏」、「已經被訂了今晚」等字句頓時引起不小討論。

▲▼小嫻打卡W飯店。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



事隔1小時，小嫻大方打卡W飯店寫下：「今天的搭檔Ken哥！」原來她是受邀擔任企業尾牙的主持人，以一襲銀灰色無袖禮服入鏡，胸前薄紗布料透視光滑肌膚，鑲有水鑽的綁帶繫出腰身，搭配純白尖頭跟鞋拉長比例，盡展窈窕曲線。

▲小嫻和同樣受邀出席尾牙的黃明志合照。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



巧合的是，25日剛好是阿Ken生日，小嫻在Instagram限時動態和他同框，並親自唱生日快樂歌，讓男方害羞地說：「沒想到我今年的禮物就是小嫻啊！」逗得她笑回：「你確定是我嗎？」對方答：「怎麼不會是妳呢？這裡也沒有別人了。」

▲▼小嫻幫阿Ken慶生。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）



小嫻聽了開玩笑說：「你有想過我的感受嗎？」阿Ken挑了挑眉說：「禮物是不能有感受的，禮物最重要的是要讓人接受。」互動超好笑。不只這樣，她透露這是第一次和阿Ken主持到「有人」的場合，讓對方回想起上次搭檔時，台下幾乎沒人：「我們終於修成正果了！」她則吐槽男方話不要說得太早，對方接著笑虧：「妳不一定讓我滿意啊～沒有啦小嫻很優秀。」兩人一搭一唱感覺超有默契。

▲▼小嫻好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

