拿身分證隔天「馬上冠夫姓」！　瑞莎：一直想要全家有一樣的姓

記者潘慧中／綜合報導

瑞莎2013年申請歸化台灣並放棄烏克蘭國籍，她期間懷孕挺肚飛遍全球有烏克蘭大使館的國家，經過4年努力才取得烏克蘭總統簽名，而後空等了2年，24日正式拿到台灣身分證，沉澱心情後，25日馬上冠夫姓：「一直很想要跟全家有一樣的姓！」

▲▼瑞莎一直想要全家有一樣的姓。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎 Larisa）



瑞莎在臉書開心呼喊：「Yeahhhhhh!! 我終於可以跟全家姓李！」她透露以前幫父母親想中文名字時，毫不猶豫在前面加了夫家姓氏「李」，加上女兒當然也姓「李」，卻變成全家只有她不姓「李」，內心難免失落。

▲▼瑞莎身分證多了一個字，原來她已經火速冠好夫姓了。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎 Larisa）



如今拿到印有「李瑞莎」的身分證，瑞莎表示之所以沒有直接申請「李瑞莎」的身分證，是因為健保卡、金融帳戶等資料都用「瑞莎」這個名字，「如果第一張身分證就用李瑞莎的話，我不會有改名字的紀錄。」

▲瑞莎證件照近拍。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎 Larisa）



巧合的是，「李瑞莎」聽起來和父母親幫她取的名字「Larisa」，發音意外十分雷同，但她透露目前仍會以「瑞莎」的名字工作，至於所有網友的道賀，她都收到了，「我這幾天真的太開心了！我非常的感動和謝謝大家的歡迎。」

瑞莎臉書全文：

Yeahhhhhh!! 我終於可以跟全家姓李！我一開始幫我爸爸媽媽出中文名字的時候前面加了我先生的姓李，我女兒也當然姓李，全家裡面只有我沒有姓李。。一直很想要跟全家有一樣的姓！我現在文件裡都會李瑞莎！

昨天沒有直接申請李瑞莎的身分證因為我好多以前的資料（健保卡，帳戶。。）都是用瑞莎，如果第一張身分證就用李瑞莎的話我不會有改名字的紀錄。。 而且李瑞莎是不是也聽起來跟我爸媽幫我出的名字Larisa也比較像？

我這幾天真的太開心了！我非常的感動和謝謝大家的歡迎

P.S 但工作還是會繼續用瑞莎的名字