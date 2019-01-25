周揚青「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「反射照」看傻：OMG

記者潘慧中／綜合報導

周揚青是羅志祥穩定交往多年的女友，除了偶爾放閃，更時常會在社群網站分享日常生活，她24日深夜在社群網站PO出全身照，鏡子反射下，真實身材讓網友都看傻了眼：「真的很瘦耶！」

▲周揚青。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



照片中，可以看到周揚青在一個有許多面鏡子的空間裡，當天頭戴黑色報童帽，放下及胸長髮散發女人味，身穿黑色短洋裝，貼身剪裁襯托出窈窕曲線，同色系短外套帶出腰身，腳踩尖頭細根鞋，自信展露纖細的腿部線條。

▲▼鏡子反射出周揚青的真實身材。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



鏡子意外反射出真實身材，不少網友都稱讚周揚青真的保養得不錯。事實上，她以前的身材較為豐腴，她曾分享主要是靠「黃瓜減肥法」成功甩肉，一天至少有兩餐會完整吃掉一根黃瓜，並搭配清淡營養的蔬果，偶爾加入脫脂牛奶、全麥麵包、清蒸玉米、花椰菜及清湯等食物替換，簡單變換菜單保持新鮮感，比較容易堅持下去。

▲▼周揚青付出不少心力維持身材。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



2018年底公開創新低的體重，44.6公斤的周揚青透露飲食習慣固然重要，更加不能少了運動，周揚青每次運動一定都會超過40分鐘，確保身體以更高的燃脂率消耗熱量，此外，她建議先定好減重目標，她曾在微博透露：「減肥最好的方法就是遇上著急上火的事兒」，短期內要出席活動、或是立志穿上小一號的裙子，無疑都是最佳動力來源。

►周揚青紅唇自拍…網滑過錯愕「以為是小豬」 羅志祥也驚：放我照片？

►周揚青看不到表演…「羅志祥讓她騎身上」撐全場！ 百字告白炸粉：真要嫁了