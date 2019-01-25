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被求婚不到1月…「最強小三」硬躺中間！　袁艾菲PO床照被看穿「不對勁」

記者潘慧中／綜合報導

袁艾菲2019年初答應求婚，「一切非常開心及喜悅，真的太驚喜！」繼16日在私人臉書曬出鑽戒照，25日凌晨大方公開與未婚夫的床照，只不過中間躺了一隻「最強小三」，意外釣出不少網友超有感。

▲袁艾菲年初升格準人妻。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

照片中，可以看到袁艾菲頂著散亂短髮，身穿灰色居家服，直接以素顏加粗框眼鏡入鏡，未婚夫躺在畫面右側，但小倆口都流露出「不對勁」的神情，皺眉嘟嘴，斜眼往同一方向看，原來中間卡了一隻喵星人，讓她苦惱地說：「明明床這麼大！你偏要這樣！」

▲▼袁艾菲PO床照被看穿「不對勁」（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲愛貓硬要卡在袁艾菲和未婚夫中間。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

王子看到照片卻被閃得不要不要的，他在留言區寫下「太閃」2字，袁艾菲則是祝福對方：「你有一天也會這樣的」，並附上一個哭笑不得的表情符號，她透露愛貓不只超愛撒嬌，而且硬要卡在她和未婚夫的中間，讓小倆口動彈不得，讓她無奈地說：「超強小三！我有三個」，似乎意味著自己養了3隻貓咪。

▲▼袁艾菲PO床照被看穿「不對勁」（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲▼袁艾菲和王子、小蠻互動。（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲▼袁艾菲PO床照被看穿「不對勁」（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

事實上，袁艾菲未婚夫是幕後人員，年紀小她一歲，小倆口認識10年進而升格戀人，低調交往2年，她仔細回想了和男方相處的點點滴滴，即使是再平凡不過的日常、無聊透頂的行程、甚至遇到不開心的事，都能輕易地逗彼此開心、綻放出笑容，「決定就這樣繼續開心下去吧。」因此，她也在1月1日接受對方求婚，獲得不少粉絲和朋友的祝福。

▲▼袁艾菲PO床照被看穿「不對勁」（圖／翻攝自Instagram／yuanlovefly）

▲▼袁艾菲終於找到自己的幸福。（圖／袁艾菲提供、翻攝自Instagram／yuanlovefly）

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