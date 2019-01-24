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黃旼炫道別：不能說下次見⋯　Wanna One催淚下台一鞠躬

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團Wanna One將在24日起在首爾舉辦「解散演唱會」，面臨離別的日子倒數，場上氣氛催淚，不少成員在唱到《第12顆星》尾聲時，各個泣不成聲，黃旼炫在談起感言時，催淚表示「每次要說最後感言時，都會說下次見，馬上要出專輯了，馬上會再見，但今天沒辦法說了。」此話一出，全場淚崩。

▲▼黃旼炫：不能說下次見了　Wanna One舞台中央鞠躬哭著道別。（圖／讀者提供）

▲Wanna One最終場演唱會24日揭開序幕。（圖／讀者提供）

Wanna One「解散演唱會」24日展開首場，成員分別帶來solo舞台，為粉絲留下最後的美好回憶，然而，在唱到《第12顆星》時，他們禁不起離別的感傷，尹智聖、邕聖祐、李大輝、朴佑鎮、朴志訓等人哭到唱不下去，場上一片淚海，台下也是哭到泣不成聲。

▲▼黃旼炫：不能說下次見了　Wanna One舞台中央鞠躬哭著道別。（圖／讀者提供）

▼▲Wanna One每位成員輪流到舞台中央道別。（圖／讀者提供）

▲▼黃旼炫：不能說下次見了　Wanna One舞台中央鞠躬哭著道別。（圖／讀者提供）

在說到最後感言時，黃旼炫忍著悲傷表示，以前都會說「馬上要出專輯了，下次見。」今天的他們卻無法說「下次再見」，他鞠躬向粉絲致謝：「一年半以來，因為你們很幸福，留下很多回憶，以後也會有更美好的日子，11人會各自鼓起勇氣、挑戰更多事情，真的很謝謝，我很幸福。」演唱會陷入一片淚海，姜丹尼爾也撐起笑容，不斷逗大家笑，當李大輝哭到無法說話時，他也立刻給予擁抱喊著：「幹嘛哭，不要哭！」

▲▼黃旼炫：不能說下次見了　Wanna One舞台中央鞠躬哭著道別。（圖／讀者提供）

▼▲Wanna One送出離別愛心。（圖／讀者提供）

▲▼黃旼炫：不能說下次見了　Wanna One舞台中央鞠躬哭著道別。（圖／讀者提供）

場上有淚水也有笑聲，尹智聖突然表示「那我們來送給wannable愛心」，卻換來成員吐槽「現在？在這麼悲傷的氣氛中？」逗笑台下大批歌迷，幾位成員也一一送上愛心。

▲Wanna One下台一鞠躬。（圖／讀者提供）

▲Wanna One下台一鞠躬。（圖／讀者提供）

演唱會尾聲，面對台下滿滿粉絲的支持，11位成員輪流走到中間道別，姜丹尼爾說「謝謝你們今天來，辛苦了」，尹智聖掛著眼淚送粉絲回家，河成雲喊話「我很珍惜你們，愛你們」，金在奐「不要太難過，今天很愉快，謝謝你們」，朴佑鎮哽咽「真的很愛你們」，黃旼炫眼眶含淚「因為你們非常幸福」，11個人牽著彼此最後下台一鞠躬。

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