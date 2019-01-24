金在中、少時俞利2、3月接棒登台！　過完年陪伴台粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團少女時代成員近期專注在個人事業上，繼潤娥、蒂芬妮、徐玄等人都接續以個人身份登台後，俞利也將造訪寶島見粉絲，她自發行個人的SOLO專輯後，為了能與粉絲們近距離互動，特別規劃首次亞洲巡迴見面會「YURI 1st Fanmeeting Tour "INTO YURI" in TAIPEI」將在3月10日登台。另外，JYJ金在中也在24日宣佈好消息，即將在2月16日來台會粉絲，透過影片高喊「想快點見到大家」。

▲少時俞利首次以個人身份登台。（圖／邦艾波醍提供）



俞利出道11年來，2018年10月首度推出個人專輯《The First Scene》，帶來性感又有魅力的一面。除了推出歌曲，她也跨界主持綜藝節目《屋頂上的瑪格利》，粉絲還特別準備應援咖啡車，讓她可以在拍攝空檔享受熱騰騰的咖啡美味。此俞利亞洲巡迴粉絲見面會將於3月10日在台北Legacy登場，門票分為4200元、2600元，將會於2月2日早上11點於KKTIX正式開賣。

▲金在中2月登台。（圖／CRC ENTERTAINMENT提供）



金在中於20日在韓展開首場《2019 KIM JAE JOONG J-PARTY&MINI CONCERT》亞洲巡迴，台灣場也確定於2月16日舉行，他特別錄製影片獻給台粉，用中文開頭問好：「大家好，我是金在中，我終於要去台灣見大家了。」嘴甜喊話想念大家，門票分為2400、2800、3800、4800元，將於27日上午11點於KKTIX開賣。