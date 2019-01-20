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雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬下場竟消失了　劇迷：超生氣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夯劇《阿爾罕布拉宮的回憶》20日播岀大結局，由玄彬主演的「劉鎮宇」為了解救世周（燦烈飾演）終於練到100等，怎料，遊戲角色「艾瑪」出現異常，竟將天國的鑰匙刺向他的心臟，他雖命懸一線，所幸最後暈倒被主治醫生救走。為了讓遊戲恢復正常，他再次走向教堂，迎接遊戲的最終結尾。

▲▼雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬真的消失（圖／翻攝自tvN）

▲▼劉鎮宇親自終結了車代表、車教授、徐秘書的bug。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬真的消失（圖／翻攝自tvN）

▲▼劉鎮宇親自終結了車代表、車教授、徐秘書的bug。（圖／翻攝自tvN）

前輩朴善浩通過同事得知，劉鎮宇再度要求「把遊戲伺服器打開」，他深夜朝教堂前進，再度開啟遊戲，決定為bug做個了斷。他來到教堂後，第一個bug車代表滿身是血出現，他拿出天國的鑰匙刺向車代表心臟，字幕出現「bug刪除中」，第二個bug同盟車教授，他也親自終結真實人物的NPC，第三個bug同盟徐秘書，他淚流滿面站在秘書面前，最後顫抖著拿鑰匙刺向徐秘書，這3個bug被刪除後，都成了一團結晶留在地上。

▲▼雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬真的消失（圖／翻攝自tvN）

▲▼沒想到，第4個bug竟是劉鎮宇，他也成了一團結晶，就此消失了。（圖／翻攝自tvN）

▲▼雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬真的消失（圖／翻攝自tvN）

當朴善浩趕到教堂時，他跟隨著結晶的痕跡，一一發現這些結晶分別是車代表、車教授、徐秘書，怎料，就在他回頭看時，第4個結晶出現了，地板上的結晶竟寫著「劉」，原來劉鎮宇在第15集時，把鑰匙交給艾瑪後，他瞬間就成了其中一個bug，於是他也被終結、消失了。

4個bug都消失後，遊戲忽然自己「重設」，劉鎮宇就這樣消失了。此時，世周終於說出自己創造遊戲的內容，「我遊戲就是這樣做的，只要出現異常，艾瑪就會刺向他的心臟這一切。那個人（劉鎮死）會死，會被艾瑪刺死，然後會消失。」他後悔地說：「我不知道他跟姊姊的關係，如果我知道的話，就不會叫他幫我了。」

▲▼劉鎮宇消失後，希周崩潰。（圖／翻攝自tvN）

▲劉鎮宇消失後，希周崩潰。（圖／翻攝自tvN）

希周得知劉鎮宇消失了，崩潰地跑到教堂裡大哭：「你在哪裡？你不是說會來找我？」她最後體力不支暈倒在地。1年後，遊戲重設後上市，全韓都在風靡此款虛擬遊戲，但劉鎮宇始終沒有出現，連前輩朴善浩都勸她：「你放棄他（劉鎮宇）吧。」

▲世周隔了1年後才說，我其實做了一個「副本」，他認為劉鎮宇躲在裡面。（圖／翻攝自tvN）

▲世周隔了1年後才說，我其實做了一個「副本」，他認為劉鎮宇躲在裡面。（圖／翻攝自tvN）

所有人都認為劉鎮宇應該是死了，世周卻再次說出一個意外的答案，「其實，我做了一個庇護的「副本」（類似遊戲異空間），為了應對危及狀況所設置的副本，當時我在逃離馬可追殺時，也是同個狀況，雖是在同時空，但別人都看不到我。」他認為劉鎮宇成了新的「Master」，極有可能可以使用該個異空間，應該沒有消失。

▲▼▲▼雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬真的消失（圖／翻攝自tvN）

▲▼鄭希周最後一幕奔去找劉鎮宇，但編劇沒有公開「神秘男子」的臉，留下開放式結局。（圖／翻攝自tvN）

▲▼鄭希周最後一幕奔去找劉鎮宇，但編劇沒有公開「神秘男子」的臉，留下開放式結局。（圖／翻攝自tvN）

最後一幕，希周也從其他玩家耳裡聽見，有個會使用「槍」的厲害角色，但沒有人知道他是誰。她深信那個人厲害玩家就是劉鎮宇，她著急地奔向光化門：「沒人相信我也沒關係，只有我相信，我們會再見面。」此時，遠方有一名男子拿著槍對付NPC，但鏡頭並未公開該名男子的臉孔，而他也沒有與希周見到面，全劇劇終。

▲《阿爾罕》最後一幕氣死劇迷，玄彬消失近一整集，最後連臉都沒被公開。（圖／翻攝自tvN）

▲《阿爾罕》最後一幕氣死劇迷，玄彬消失近一整集，最後連臉都沒被公開。（圖／翻攝自tvN）

編劇安排了一個開放式結局，卻未解釋清楚許多謎團，例如，為何劉鎮宇成了bug消失後，竟然還活著？艾瑪第二次究竟有沒有刺死劉鎮宇？世周口中的「副本」到底存不存在？眾多不合理的劇情，令劇迷看得一頭霧水，新聞底下全是劇迷的負面評論「史上最爛劇」、「對一個每集追劇的人來說，實在很生氣」、「編劇想從世上消失？」、「確定這是結局嗎」。

▲▼雷／《阿爾罕》爛尾被罵翻！玄彬真的消失（圖／翻攝自tvN）

▲韓網罵翻，有網友直指「史上最爛作」。（圖／翻攝自tvN）

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