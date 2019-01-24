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13年前喝下強力膠果汁！允浩患恐慌症　逼自己灌10瓶柳橙汁

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團東方神起紅遍日、韓兩地，甫出道就獲得超高人氣，卻也在當時引來許多「黑粉」攻擊，允浩23日出演談話性節目《黃金漁場》，提及12年前黑粉送他「強力膠果汁」，他因此產生嚴重的心理陰影，再也不敢喝柳橙汁，他說：「我對我自己很生氣，因為那是心理的病，所以我下定決心要克服心理障礙。」

▲▼黑粉曾送上「強力膠果汁」，導致允浩誤食。（圖／翻攝自MBC）

▲黑粉曾送上「強力膠果汁」，導致允浩誤食。（圖／翻攝自MBC）

允浩2006年曾發生誤食「毒果汁」事件，一名黑粉扮成化妝師送上「強力膠果汁」，他喝了一小口後，發現嘴唇被緊緊黏住，好不容易拿掉吸管後，嘴角卻撕裂流血，更出現嘔吐反應，緊急送醫急救，此起事件，他因此罹患恐慌症，更動念「是不是要退出演藝圈」。

▲▼允浩（圖／翻攝自MBC）

▲允浩坦言，發生毒果汁事件後，很長時間不敢喝柳橙汁。（圖／翻攝自MBC）

時隔13年，允浩23日出演談話性節目《黃金漁場》，提及如何克服心理障礙，他坦言「從那之後我都不敢喝柳橙汁。」漸漸地，他卻對自己的無能感到生氣，下定決心要克服障礙，「我買了一模一樣的柳橙汁10瓶，我打開後，卻發現手在抖。」但是他認為「如果在這邊輸了，那我一輩子都不敢喝了」，於是邊發抖邊灌完10瓶柳橙汁。

▲▼允浩（圖／翻攝自MBC）

▲允浩為了克服恐懼症，逼自己灌下10瓶果汁。（圖／翻攝自MBC）

允浩坦言，並不是灌完10瓶柳橙汁就不害怕了，但他努力不懈繼續喝，直到現在才真正克服喝柳橙汁的障礙，他相當有自信的說：「現在完全沒問題了。」事實上，他擁有過人的熱情是粉絲都知道的事，為了克服喝柳橙汁，他也拿出百倍熱情面對，一方面也令歌迷心疼不已，但也有粉絲表示「只要有熱情，就沒有事情難得了他」。

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