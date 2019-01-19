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大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

記者吳睿慈／台北報導

南韓女神李聖經長相甜美、身材高挑，2014年跨足戲劇圈以來，完美消化各種角色。她出道以來首度在台灣舉辦見面會，19日在三創生活園區見400名粉絲，卻在開場時，毫無預兆地扮成「金福珠」衝上台，她戴著假髮、完美扮成大學生，全場看傻、台下一陣沈默。

▲▼李聖經粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李聖經突然扮成「金福珠」衝上台，觀眾嚇傻鴉雀無聲。（圖／記者張一中攝）

▲▼李聖經粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李聖經粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

《舉重妖精金福珠》2016年開播，李聖經飾演的「金福珠」角色討喜，受到許多台灣觀眾喜愛，事隔2年多，她為了台灣粉絲回歸角色，見面會開場就扮成純樸大學生，突然衝上台熱唱，重現戲劇經典場景，但事發突然，台下觀眾被嚇傻、現場一陣安靜。直到她再次出場，粉絲才活了過來，熱烈地鼓掌尖叫。

▲▼李聖經用心錄製VCR介紹「金福珠」。（圖／記者張一中攝）

▲李聖經用心錄製VCR介紹「金福珠」。（圖／記者張一中攝）

▲▼李聖經再度出場，全場尖叫。（圖／記者張一中攝）

▲李聖經再度出場，全場尖叫。（圖／記者張一中攝）

李聖經相當用心，扮成「金福珠」衝上台熱唱，卻看見粉絲被嚇傻，她緊張表示：「剛剛你們沒看到金福珠嗎？你們看到福珠很安靜，我真的嚇了一下。」她接著自嘲：「我原本想嚇你們一跳，但其實滿丟臉的。」台下響起激烈掌聲，她開朗地秀出過去來台拍戲學的台詞：「便當外送到囉，感謝大家使用我們的便當外送～請慢慢享用喔。」可愛面貌圈粉十足。

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