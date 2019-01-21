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首爾直擊／搏命殺活屍！朱智勳拍《李屍》左腳骨折：導演險丟命

記者吳睿慈／首爾報導

由Netflix砸金製作的南韓活屍劇集《李屍朝鮮》，找來男神朱智勳領銜主演，影帝柳承龍、影后裴斗娜助陣，21日在首爾江南舉辦戲劇發布會，營造活屍出沒的詭譎氣氛，伴隨著3位演員以及導演、編劇從舞台上緩緩登台，場面壯觀。

▲▼首爾直擊／搏命殺活屍！朱智勳拍《李屍》左腳骨折：導演險丟命 。（圖／記者吳睿慈攝）

▲朱智勳睽違4年回歸戲劇，攜手裴斗娜、柳承龍合作。（圖／記者吳睿慈攝）

《李屍朝鮮》由《失控隧道》金成勳、《信號》編劇金銀姬聯手製作，砸金韓幣20億元（台幣6000萬元），融合西方殭屍的文化，故事背景源自朝鮮時代，這也是首部史劇殭屍劇集。編劇金銀姬形容「金成勳是位狠毒的導演」，朱智勳也透露，拍攝時，由於天氣寒冷、環境嚴峻，只為了一個20分鐘的畫面，來來回回拍了7小時，「為了拍雪景，還差點出了嚴重意外，導演很辛苦，車子報廢、險丟小命。」

▲▼李屍朝鮮、朱智勳、柳承龍、裴斗娜。（圖／記者吳睿慈攝）

▲朱智勳透露寒冷天氣拍攝條件險峻，他拍到左腳踝骨折、凍傷，導演金成勳（右）的車子報廢，還險些丟命。（圖／記者吳睿慈攝）

朱智勳時隔4年回歸戲劇，付出的代價卻不小，他在記者會上自爆，低溫凍傷、左腳踝骨折甚至拍到坐骨神經痛。裴斗娜也心疼40多位殭屍臨演，他們還得畫上各種恐怖妝容，只穿著平民的麻布韓服，演員不辭辛勞才誕生出這部壯觀的戲劇。

《李屍朝鮮》早在2011年構思，名義上雖是殭屍片，但編劇金銀姬也親自解答，想法源自飢餓困苦的平民，尤其是朝鮮時代貧富差距大，百姓民不聊生，卻又變成餓著肚子的活屍，過程中會有成長也會有心痛的故事。不過，電影《屍速列車》於2016年，造成一股殭屍片熱潮，編劇也被問到「既然是2011年構思的作品，會不會遺憾太晚推出這個作品？她堅定回答：「如果是那時候，我就不會跟這麼優秀的導演、演員合作了，我覺得現在時機最剛好。」

▲▼《李屍朝鮮：第一季》朱智勛、柳承龍、金銀淑、金成勳。（圖／Netflix提供）

▲▼《李屍朝鮮》耗資台幣6000萬打造。（圖／Netflix提供）

▲▼《李屍朝鮮：第一季》朱智勛、柳承龍、金銀淑、金成勳。（圖／Netflix提供）

《李屍朝鮮》故事敘述衰敗的朝鮮王國，已故國王死而復生，王世子卻被皇后刻意隔絕不得晉見父王，與此同時，國內瀰漫著一股前所未見的邪惡力量，活屍病毒蔓延全城，染上瘟疫的人不會死去，依賴吃人肉維持生命，在險境重重的情況下，王世子是否真的能找出真相解救王朝子民？《李》劇25日起在Netflix上架播岀。

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