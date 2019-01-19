雷／她刺玄彬心臟！《阿爾》遊戲又bug⋯劇迷虐喊：不要悲劇

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夯劇《阿爾罕布拉宮的回憶》即將進入尾聲，遊戲出現異常的謎團也漸漸揭開，劉鎮宇（玄彬飾演）為了證明自己沒瘋，終於在14集練到100等，他把手上的鑰匙轉交給遊戲人物「艾瑪」，世周終於回到家人身邊，遊戲卻再次出現反轉，令所有人傻眼。

▲世周終於回家了。（圖／翻攝自tvN）



世周（燦烈飾演）創造出有缺陷的遊戲，消失整整14集，直到劉鎮宇等級升到100等後，他才再度現身於現實世界裡，通過西班牙的鄰居得知，家人全部搬回首爾了，他搭著飛機回到家中，姊姊希周眼眶含淚、哭著緊擁時隔1年再見的他。

世周回來了，希周開心地打給公司前輩朴善浩：「那鎮宇應該快回來了吧，應該會這樣吧？」怎料，劉鎮宇其實陷入昏迷，他倒在廁所被路人發現，路人緊急打給他的主治醫生。

希周原以為世周會知道劉鎮宇的下落，但世周表示，這一年內他都躲在遊戲裡，一個只有他才知道的地方，直到有人破了遊戲，Marco消失後，他才因此逃出遊戲裡，面對姊姊的詢問「你也不知道那個人在哪？」他驚慌地表示「我也不知道他在哪裡，我不知道那是誰。」

▲▼艾瑪出現異常，竟然拿鑰匙刺向劉鎮宇的心臟。（圖／翻攝自tvN）

畫面再度轉回劉鎮宇將鑰匙交給艾瑪的那一天，艾瑪在拿到天國的鑰匙後，他破解了Master的任務，因此晉升成「新的Master」，怎料，艾瑪竟直接拿鑰匙刺向他的胸前，此時字幕出現「艾瑪出現異常，正在刪除（艾瑪）中」，但他的血持續減少，遊戲卻出現「無法將艾瑪bug刪除」的警告，他命懸一線，最後逃進廁所陷入昏迷，遊戲則是強制把他登出。

▲▼車教授召來遊戲人物要殺劉鎮宇，自己反而慘死在兒子刀下。（圖／翻攝自tvN）



車教授為了幫兒子報仇，得知劉鎮宇被主治醫生救走後，瞞著所有人衝去病房找對方，召來數10名遊戲人物圍攻，最後把劉逼到絕路暈倒，但此時，死去的兒子再度出現，他身為劉鎮宇的同盟，成兒子追殺的對象，他崩潰逃命喊著：「我是你爸爸，我只是想幫你報仇。」最後仍慘死在兒子刀下，現實中最大反叛死亡。

▲▼15集最後一幕，劉鎮宇壯烈地走向教堂，打算再找一次艾瑪。（圖／翻攝自tvN）

劉鎮宇清醒後，看見車教授死亡，下定決心把艾瑪的bug修好，站在房外看了希周一眼後，走向教堂再次找上艾瑪，配上壯烈的口白：「我的故事將在這裡結束。」15集虐了劇迷整整1小時，令所有人看得崩潰，20日將迎來大結局。