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尖叫聲！「臉蛋天才」車銀優3月登台　ASTRO巡演首站獻台粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓「臉蛋天才」車銀優2018年主演戲劇《我的ID是江南美人》知名度飆漲，長相零瑕痴又帥氣的他，成為少女們心中的白馬王子。他結束戲劇拍攝後，回歸團體ASTRO活動，為了迎接即將出道滿3周年的紀念日，除了發行首張正規專輯《All Light》，也宣布展開海外巡演，首站獻給台灣。

▲▼astro 登台。（圖／愛樂門國際娛樂提供

▲ASTRO將在3月登台。（圖／愛樂門國際娛樂提供）

ASTRO是由 MJ、JINJIN、車銀優、文彬、Rocky、尹產賀組成，各個成員都有不同的魅力和才華，並獲得粉絲們的喜愛。他們1月帶著首張正規專輯《All Light》回歸，同時宣佈展開海外巡演，首站來到台灣，將於3月16日在台北國際會議中心舉辦「ASTRO The 2nd ASTROAD to Taipei [STAR LIGHT]」，演唱會上除了會帶來新歌舞台外，還有很多能展現出ASTRO各種魅力的舞台表演。

「ASTRO The 2nd ASTROAD to Taipei [STAR LIGHT]」門票將於2月10日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，相關訊息可關注活動專頁「ASTRO The 2nd Astroad to Taipei STAR LIGHT」。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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車銀優, astro

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