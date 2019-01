尖叫聲！「臉蛋天才」車銀優3月登台　ASTRO巡演首站獻台粉

記者吳睿慈/台北報導

南韓「臉蛋天才」車銀優2018年主演戲劇《我的ID是江南美人》知名度飆漲,長相零瑕痴又帥氣的他,成為少女們心中的白馬王子。他結束戲劇拍攝後,回歸團體ASTRO活動,為了迎接即將出道滿3周年的紀念日,除了發行首張正規專輯《All Light》,也宣布展開海外巡演,首站獻給台灣。

▲ASTRO將在3月登台。(圖/愛樂門國際娛樂提供)



ASTRO是由 MJ、JINJIN、車銀優、文彬、Rocky、尹產賀組成,各個成員都有不同的魅力和才華,並獲得粉絲們的喜愛。他們1月帶著首張正規專輯《All Light》回歸,同時宣佈展開海外巡演,首站來到台灣,將於3月16日在台北國際會議中心舉辦「ASTRO The 2nd ASTROAD to Taipei [STAR LIGHT]」,演唱會上除了會帶來新歌舞台外,還有很多能展現出ASTRO各種魅力的舞台表演。

「ASTRO The 2nd ASTROAD to Taipei [STAR LIGHT]」門票將於2月10日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣,相關訊息可關注活動專頁「ASTRO The 2nd Astroad to Taipei STAR LIGHT」。