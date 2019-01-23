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貴婦奈奈夫狂Line「調頭寸」私訊曝光！　金主：有3錢莊在吸他血

▲貴婦奈奈（左）和老公黃博健（右）落腳加拿大，據傳有債主透過中部重量級人士隔海追債。

圖文／鏡週刊

本刊調查，杏立博全案的被害人分成2種，一種在檯面上組成自救會提告，多是中產階級或一般上班族購買醫美產品被倒帳，估計損失金額約500萬元；另一種則屬於見不得光類型，並未出面報警，而是私下透過管道討債，因放款利息高，恐涉重利罪，據傳有被害人已透過中部地區重量級人士介入，隔海逼黃夫妻出面處理債務糾紛。

 本刊透過管道找到一名與黃博健有千萬元借貸關係的民間金主M先生，發現黃因地下期貨輸很多，背負3億元債務，才會四處借錢周轉，亮出國內知名大型會計師事務所財報資料保證，宣稱已有券商輔導，再過半年就要上櫃，在外募集資金，屆時股票水漲船高就會發大財。

M先生向本刊說，他是透過某位醫生牽線，去年9月認識黃博健，先後2次各捧著500萬元現金借給黃，為保險起見，還有法院的公證為憑。黃博健見他大器，三不五時就LINE他要調頭寸，人民幣也可以，M先生也將這些對話提供給本刊，黃甚至開口要借一億元，由於沒有擔保品，M先生才拒絕。

黃博健資金缺口極大，經常調錢周轉，民間金主M先生向本刊提供他與黃博健的LINE對話紀錄，盼黃回台處理債務。（讀者提供）

▲▼黃博健資金缺口極大，經常調錢周轉，民間金主M先生向本刊提供他與黃博健的LINE對話紀錄，盼黃回台處理債務。

黃博健資金缺口極大，經常調錢周轉，民間金主M先生向本刊提供他與黃博健的LINE對話紀錄，盼黃回台處理債務。（讀者提供）

M先生還說，據他所知，至少有3組大型錢莊在吸黃博健的錢，時間長達3年，黃也曾被黑幫恐嚇，希望他出面溝通債務，還稱可以慢慢還錢。

M先生說，杏立博全診所值錢的是高價的雷射醫美機台，黃博健以長租方式引進設備，這些有價值的儀器早被醫療器材公司設定，其他投資股東和消費者根本無法處分。

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鏡週刊, 貴婦奈奈, 調頭寸.黃博健

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