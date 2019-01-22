李燕愛孩子卻「不能當媽」！　哽咽首曝「18個月就離婚」原因

記者楊蕎綺／綜合報導

李燕2013年與彰化縣議會議長謝典霖登記結婚，豈料不到18個月便劃下句點，回首這一段短命婚，她說雙方都沒有第三者，純粹是感覺自己不適應也不想要婚後的生活，「再留在那邊，我不快樂，他也會跟著不快樂。」短短一番話道盡心酸。

▲▼李燕和謝典霖交往2個月就閃婚，但這段婚姻也只維持18個月。（圖／翻攝自李燕臉書）



李燕在節目《台灣亮起來》中透露，之所以結束婚姻，無關乎背叛，「我跟他之間沒有任何第三者的問題」，甚至連爭執都沒有，單純是自己不適應也不想要這樣的生活，「再留在那邊，我不快樂，他也會跟著不快樂。」接著她才娓娓道來，其實兩人無論在婚姻生活，或是大家對教養（小孩）的想法、對未來的期許，都有不小的落差。

▲▼李燕很愛孩子，但沒有勇氣再次踏進婚姻。（圖／翻攝自李燕臉書、Youtube／台灣亮起來）



即使還喜歡對方，但發現是不對的人，過程很掙扎、很痛苦，李燕還是選擇勇敢切斷，「長痛不如短痛，總是要結束的，在感情上我很理性。」結束掉一段婚姻，也認清自己不適合，以後暫時沒有結婚打算，但她非常愛孩子，常想著：「如果我人生這輩子沒有小孩，我會不會遺憾啊？」面對兩者間的取捨，她苦笑著說：「不會（生）吧，我覺得好像沒機會了。」未來只希望能遇見可以陪她細水長流的、對的人。

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