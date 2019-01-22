ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李燕愛孩子卻「不能當媽」！　哽咽首曝「18個月就離婚」原因

記者楊蕎綺／綜合報導

李燕2013年與彰化縣議會議長謝典霖登記結婚，豈料不到18個月便劃下句點，回首這一段短命婚，她說雙方都沒有第三者，純粹是感覺自己不適應也不想要婚後的生活，「再留在那邊，我不快樂，他也會跟著不快樂。」短短一番話道盡心酸。

李燕。（圖／翻攝自李燕臉書）

▲▼李燕和謝典霖交往2個月就閃婚，但這段婚姻也只維持18個月。（圖／翻攝自李燕臉書）

李燕。（圖／翻攝自李燕臉書）

李燕在節目《台灣亮起來》中透露，之所以結束婚姻，無關乎背叛，「我跟他之間沒有任何第三者的問題」，甚至連爭執都沒有，單純是自己不適應也不想要這樣的生活，「再留在那邊，我不快樂，他也會跟著不快樂。」接著她才娓娓道來，其實兩人無論在婚姻生活，或是大家對教養（小孩）的想法、對未來的期許，都有不小的落差。

李燕。（圖／翻攝自李燕臉書）

▲▼李燕很愛孩子，但沒有勇氣再次踏進婚姻。（圖／翻攝自李燕臉書、Youtube／台灣亮起來）

李燕。（圖／翻攝自Youtube／台灣亮起來）

即使還喜歡對方，但發現是不對的人，過程很掙扎、很痛苦，李燕還是選擇勇敢切斷，「長痛不如短痛，總是要結束的，在感情上我很理性。」結束掉一段婚姻，也認清自己不適合，以後暫時沒有結婚打算，但她非常愛孩子，常想著：「如果我人生這輩子沒有小孩，我會不會遺憾啊？」面對兩者間的取捨，她苦笑著說：「不會（生）吧，我覺得好像沒機會了。」未來只希望能遇見可以陪她細水長流的、對的人。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

JYP新女團成員確定公開！　5人全是00後

小模聽話趴沙發　攝影師「脫光全身」從背後硬上！

P.O被開除　宋旻浩挺兄弟：我也不幹了！

原來張學友都記得！　4字「遲來的祝福」送女記者

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

首爾夜店捕獲柯震東！　一看旁邊...房祖名3秒乾完一杯

玄彬、孫藝真LA密會被抓　經紀公司回應「神複製宋宋CP」！

19歲吳奇隆太帥！　小虎隊30年前「萬人簽名馬拉松」舊照出土

謝承均曝曾莞婷私下「按摩後模樣」　曾國城：你們一定有交往！

從沒見過卻「一眼認出是生母」　JunJin一坐下哭問：為什麼把我丟下？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕！　吞利菁60顆藥「逐星夢→被鬼附身」

理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識

吳兆絃翻出8年前合照「南韓男神」　網友一看暴動：超羨慕！

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

推薦「愛用衣物柔軟精」半夜賣到缺貨　BTS柾國傻眼：我還沒囤貨

向家人坦承拍AV！　聽見「父母第一反應」…她在電話另頭哭了

李燕愛孩子卻「不能當媽」！　哽咽首曝「18個月就離婚」原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李燕, 離婚, 謝典霖

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《異裂》最初結局不一樣！　「最後一句話」藏暗示
  2. 《聲林》贊薇曝混血遭罷凌　「用歌聲讓歧視的人知道」
  3. 異形蜈蚣瘋狂來襲！災難電影《蚣變》台灣演員孤島拍戲「險失溫」
  4. 孫生丟《麻辣》主持棒！　被消失全是「酷炫自私害的」
  5. 女乘客坐最後一排「只露出頭上下晃」！　空姐巡邏走近一看傻眼
  6. 方容國新曲霸佔14國iTunes冠軍！MV瘋癲公開真實暗黑自己
  7. 《金牌手》卡關3年連換4導演　傳查寧塔圖乾脆自己當！
  8. 李燕愛孩子卻「不能當媽」！　哽咽首曝「18個月就離婚」原因
  9. 理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識
  10. DC《水行俠》發威後還有《沙贊！》　新預告洩新畫面！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366