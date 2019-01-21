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從沒見過卻「一眼認出是生母」　JunJin一坐下哭問：為什麼把我丟下？

記者楊蕎綺／綜合報導

韓團「神話」成員JunJin自幼父母離異，由奶奶帶大，從來沒有見過生母，直到24歲那一年才聯絡上，雙方約在咖啡廳見面，明明不知道媽媽長得什麼樣子，卻在打開店門的那一刻就知道「是我的媽媽」，當時一坐下來和母親四目相交就忍不住淚流滿面地問：「為什麼把我丟下了？」

JUNJIN 24歲才第一次見到生母。（圖／翻攝自Youtube／SBS Entertainment）

▲▼JunJin談到和生母見面的過程，至今情緒仍忍不住激動。（圖／翻攝自Youtube／SBS Entertainment）

JUNJIN 24歲才第一次見到生母。（圖／翻攝自Youtube／SBS Entertainment）

JunJin日前在節目《我家的熊孩子》中透露，光是談論「媽媽為什麼離開」這個話題就花了很久時間，談話中得知母親已再婚，且有一個正在就讀小學的兒子，還跟JunJin長得很像，雖然生母的再婚老公不介意母子倆聯絡，但他怕那個同母異父的弟弟會難受，「為什麼那個人是我哥哥？」因為自己小時候也為家庭關係、親子認同感到非常痛苦過，所以主動斷了和生母的聯繫。

JUNJIN 24歲才第一次見到生母。（圖／翻攝自JunJin、神話官方臉書）

▲JunJin當歌手是希望被生母看到。（圖／翻攝自JunJin、神話官方臉書）

事實上JunJin過去就曾提過，會選擇在18歲出道當歌手，並不是因為什麼夢想，而是想藉此找到母親，「不管是歌手還是舞者，如果出現在電視裡的話，親生媽媽會不會來找我？」一開始是抱著這樣的想法才踏上演藝路。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字

JunJin, 神話, 媽媽, 我家的熊孩子

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