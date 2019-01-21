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原來張學友都記得！　4字「遲來的祝福」送女記者

▲張學友（左）的演唱會觀賞人數曾打破金氏世界紀錄，為了歌迷的期待跟笑容，57歲的張學友不輕易言退，揚言唱到七十歲。

圖文／鏡週刊

只有接觸過，才能深刻體會藝人成功背後的原因，張學友就是典範，工作專業、對自己站上舞台的表現負責，私下對歌迷也非常體貼，每次他來台灣的時候總是會有死忠歌迷守在通告地點或飯店門口，只為了趁張學友進出的時候能跟他說上幾句話、有些接觸。

即使工作到凌晨、張學友累到眼睛布滿血絲，還是簽完所有的名。

2007年張學友來台灣宣傳《在你身邊》專輯、選在內湖辦記者會，張學友下了保母車準備走進會場，工作人員都沒注意、他就發現一個坐輪椅的歌迷在停車場外等著，張學友遠遠看著對方沒多久、連話都沒說就走過去幫對方簽名跟合照，記得他曾經說過：「如果簽個名可以讓對方開心，為什麼不做？」

張學友（右）鏡頭前風趣隨和，曾經被說跟影帝張家輝（左）有兄弟臉，毫不介意一起搞笑，但面對工作卻是非常嚴謹、自我要求極高。（東方IC）
 
▲張學友（右）鏡頭前風趣隨和，曾經被說跟影帝張家輝（左）有兄弟臉，毫不介意一起搞笑，但面對工作卻是非常嚴謹、自我要求極高。
 
這種貼心雖然讓人感動，但也讓他累壞，一整天的工作結束、送張學友回飯店時，除了要注意他跟一擁而上的歌迷們的安全，也要幫忙「接收」歌迷遞上的專輯、海報、甚至DVD等一系列他的作品。進了房間不是馬上梳洗休息，而是同事們自動轉換成工廠模式變成人體輸送帶，把東西有效率地推到他面前、簽完、挪開、換下一件，即使工作到凌晨、張學友已經累到眼睛布滿血絲快要睜不開，還是用剩下的意志力簽完所有的名，再由同事拿到飯店門口送還給歌迷，讓大家可以開心回家。

當年我拿著一疊專輯、附上媒體記者名單請張學友簽名，他除了仔細幫對方署名，還寫下「新年快樂」，看到其中一位女記者的名字時，竟抬頭問我：「她是不是前一陣子結婚了？」讓我當場愣住。

曾經歷過事業低潮、酗酒度日，張學友（右三）面對歌迷不離不棄心懷感激，造就他一直以來的親民作風。（東方IC）

▲曾經歷過事業低潮、酗酒度日，張學友（右三）面對歌迷不離不棄心懷感激，造就他一直以來的親民作風。

其實那位女記者已經結婚好幾個月，當時她的婚禮算是媒體圈盛事，紅色炸彈掃遍各唱片公司跟歌手，眾多天王天后都收到喜帖，但沒想到連遠在香港的張學友也被炸到，雖然他沒來吃喜酒，這事情卻記在心裡，隔了那麼長的時間還記得、在專輯上寫下「新婚快樂」，遲來祝福的背後，藏著張學友的細膩。

曾經跟張學友共事，不只崇拜他的音樂、相處後也崇拜他的人品，即便是已經離職的同事，只要他來台灣，也常會受邀去飯店跟他敘舊，然後一行人「輸送帶魂」再度上身，邊看著張學友幫歌迷簽名、邊聊聊自己的近況，其實歌神沒那麼遙不可及，因為他把自己當成同事、歌迷的家人，但學友哥畢竟也已經57歲了，以後還是讓他早早休息養精蓄銳吧。

邱馬克

邱馬克小檔案：曾經是唱片宣傳、也是媒體記者，一路以來看到無數藝人的起起落落、也看到一些鎂光燈沒照到的地方，別以為那些地方都很炫目耀眼，其實目睹之後，你會比較想當一個平凡人。

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