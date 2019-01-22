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孫生丟《麻辣》主持棒！　被消失全是「酷炫自私害的」

娛樂中心／綜合報導

「Wackyboys 反骨男孩」無厘頭風格在網路上累積不小知名度，團員孫生更躍至幕前擔任《麻辣天后傳》的助理主持，只是最近他在節目中悄悄消失，日前更在個人IG上動怒，原來同是反骨團員的酷炫自作主張，不僅讓他新工作計劃夭折，連《麻辣》都暫時回不去了。

▲▼孫生專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫生新工作計劃被迫暫停。（圖／記者湯興漢攝）

據《三立新聞網》報導，孫生原本要和《麻辣天后傳》製作人孫樂欣合作，開一個私人的頻道，打算取名「孫生來了」，一樣和中天電視一起做，頻道也會有宣傳節目的相關影片，但就在談定之後兩周，酷炫竟在完全沒有告知孫生經紀公司和孫樂欣的情況下，自行開了一個也叫「孫生來了」的頻道。

孫生丟《麻辣》主持棒。（圖／翻攝自酷炫臉書）

▲酷炫擅自開了「孫生來了」頻道，卻未事先告知孫生經紀公司。（圖／翻攝自酷炫臉書）

孫生經紀方生氣又傻眼，其實只要節目時間錯開、性質不同，或是名稱不一樣都可以接受，但酷炫完全沒有事先告知，反而是孫樂欣發現後提醒，孫生的「影像授權」因此鬧雙胞。孫生本人得知此事後，主動表明要自己去跟孫樂欣溝通，「但一直沒有處理好，加上酷炫跟樂欣哥通了一次電話後就決裂。」

事實上，酷炫也曾擔任過幾次《麻辣》的助理主持，和孫樂欣不是完全陌生，但雙方通話喬不攏，孫生經紀人說孫樂欣覺得酷炫口氣很不禮貌，「他不在意那節目（麻辣）只在意頻道」，讓孫樂欣更為光火。

▲孫生尿亂噴。（圖／中天）

▲▼孫生暫時回不去《麻辣天后傳》，日前在IG上暴怒也是為此事。（圖／中天提供、翻攝自孫生IG）

▲▼孫生罕見說重話：忍3年了！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

結果現在「孫生來了」頻道計劃停擺，雖然經紀人已經帶著孫生向製作人道歉，但《麻辣》主持棒還是暫時丟了，「真的很可惜，因為樂欣哥、節目團隊跟菁姐都一直很照顧孫生，只是搞到現在，我們是暫時回不去的感覺。」孫樂欣則強調，只要孫生把合約問題處理好，「未來還是有機會。」

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孫生, 麻辣天后傳, 酷炫, 麻辣天后傳

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