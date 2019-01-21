玄彬、孫藝真LA密會被抓　經紀公司回應「神複製宋宋CP」！

記者楊蕎綺／綜合報導

南韓女神孫藝真短短10天內，兩度被爆和玄彬熱戀ING，21日甚至被目擊在LA的超市一起逛街買菜，對於二度爆出戀情，男方經紀公司回應表示，和本人確認過後，雖然照片中是兩人沒錯，但他們並非情侶關係。

▲▼玄彬經紀公司稱兩人確實都在LA，但並非戀人關係。（圖／翻攝自IG、華聯國際提供）

玄彬所屬的VAST娛樂21日透露，向本人確認過，和孫藝真並非戀人關係，只是人在美國時，剛好得知女方也在LA，所以就相約見面了，逛超市時還有其他友人在場，並非單獨約會，強調兩人熱戀一說是誤傳。

▲宋宋CP宣布婚訊前，兩度被抓包約會都否認。（圖／翻攝自宋慧喬IG）



不過有趣的是，宋仲基和宋慧喬當年傳出在美國紐約密會時，女方說法也是「剛好在紐約所以約吃飯」，否認正在交往，理由和玄彬經紀公司聲明頗為相像，之後被發現在印尼峇里島的行程重疊，還住同一間飯店，雙宋依然表示，男方是和朋友去旅遊，女方則是為了工作而去，結果才隔1個月時間，宋宋CP就宣布結婚，成為令人稱羨的一對。

▲孫藝真和玄彬因合作電影《機智對決》，近幾個月互動密切。（圖／華聯國際提供）



孫藝真和玄彬因合作電影《機智對決》，近幾個月互動密切，1月初傳出假戲真做，甚至在美邀父母一同用餐，但雙方皆否認，21日又被直擊在LA當地超市採買，兩人沒有特意遮掩，但打扮低調，女方走在前方挑食品，男方則負責推手推車，畫面頗有老夫老妻的味道。