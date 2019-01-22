她懷孕4個月怨「沒人讓座」！　反被PTT酸爆

記者楊蕎綺／綜合報導

美女主播陳乃瑜2017年11月升格當媽，生下天蠍座帥兒，相隔2年後，她於元旦當天宣布喜訊，肚中又懷上二胎，如今已4個月，但搭乘交通工具至今沒被人讓座，讓她頗為心寒：「台灣最美的風景，我就說我們的教育出問題了咩。」PO文意外在PTT掀起論戰。

▲陳乃瑜心寒身為孕婦，卻沒有人願意讓座給她。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）



陳乃瑜日前在臉書透露，依然沒有人肯讓座給自己，從照片中可看到她身上及包包有孕婦徽章和貼紙，「台灣最美的風景，我就說我們的教育出問題了咩。」有網友心有戚戚焉：「我以前也是，明明8個月了，還有人坐著問站著的我是否懷孕了？是有那麼藏肚嗎？」但也有人提醒：「開口說一下請他們讓個位置應該不難吧，請妳記得這不是義務。」

▲陳乃瑜PO文意外掀論戰。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）



此PO文也意外在PTT掀起論戰，許多人質疑：「不會開口問嗎？誰知道妳懷孕？」、「誰知道妳是胖還是懷孕？」她也一一耐心回應表示，因為自己過去有流產經驗，擔心懷孕初期會不穩定，所以從得知有孕之後，就別著好孕徽章、貼著好孕貼紙上下班，但兩個多月來，被讓座的機率小於一成。

▲▼陳乃瑜回覆PTT網友意見。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）



陳乃瑜說：「台灣真的是一個，孕婦友善的環境，我國根本一點都不用擔心少子化的問題！在PTT上看到大家對我有很多質疑，非常感謝各界的指教，我已深切反省了…。」文末不忘調侃：「當然，我的家鄉已經是最好的，最棒！畢竟台灣最美的風景是人！」