ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

她懷孕4個月怨「沒人讓座」！　反被PTT酸爆

記者楊蕎綺／綜合報導

美女主播陳乃瑜2017年11月升格當媽，生下天蠍座帥兒，相隔2年後，她於元旦當天宣布喜訊，肚中又懷上二胎，如今已4個月，但搭乘交通工具至今沒被人讓座，讓她頗為心寒：「台灣最美的風景，我就說我們的教育出問題了咩。」PO文意外在PTT掀起論戰。

陳乃瑜被PTT網友酸。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）

▲陳乃瑜心寒身為孕婦，卻沒有人願意讓座給她。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）

陳乃瑜日前在臉書透露，依然沒有人肯讓座給自己，從照片中可看到她身上及包包有孕婦徽章和貼紙，「台灣最美的風景，我就說我們的教育出問題了咩。」有網友心有戚戚焉：「我以前也是，明明8個月了，還有人坐著問站著的我是否懷孕了？是有那麼藏肚嗎？」但也有人提醒：「開口說一下請他們讓個位置應該不難吧，請妳記得這不是義務。」

陳乃瑜被PTT網友酸。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）

▲陳乃瑜PO文意外掀論戰。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）

此PO文也意外在PTT掀起論戰，許多人質疑：「不會開口問嗎？誰知道妳懷孕？」、「誰知道妳是胖還是懷孕？」她也一一耐心回應表示，因為自己過去有流產經驗，擔心懷孕初期會不穩定，所以從得知有孕之後，就別著好孕徽章、貼著好孕貼紙上下班，但兩個多月來，被讓座的機率小於一成。

陳乃瑜被PTT網友酸。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）

▲▼陳乃瑜回覆PTT網友意見。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）

陳乃瑜被PTT網友酸。（圖／翻攝自陳乃瑜臉書）

陳乃瑜說：「台灣真的是一個，孕婦友善的環境，我國根本一點都不用擔心少子化的問題！在PTT上看到大家對我有很多質疑，非常感謝各界的指教，我已深切反省了…。」文末不忘調侃：「當然，我的家鄉已經是最好的，最棒！畢竟台灣最美的風景是人！」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

推薦閱讀

首爾夜店捕獲柯震東！　一看旁邊...房祖名3秒乾完一杯

P.O被開除　宋旻浩挺兄弟：我也不幹了！

從沒見過卻「一眼認出是生母」　JunJin一坐下哭問：為什麼把我丟下？

19歲吳奇隆太帥！　小虎隊30年前「萬人簽名馬拉松」舊照出土

小模聽話趴沙發　攝影師「脫光全身」從背後硬上！

謝承均曝曾莞婷私下「按摩後模樣」　曾國城：你們一定有交往！

玄彬、孫藝真LA密會被抓　經紀公司回應「神複製宋宋CP」！

JYP新女團成員確定公開！　5人全是00後

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

原來張學友都記得！　4字「遲來的祝福」送女記者

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

站180cm孫安佐旁邊　放火「真實身高」露餡了！

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

理科太太臉腫腫！「20萬影片論點」被狠K　2專家傻眼開譙：沒常識

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

艾成揭10年前《超級偶像》奪冠內幕！　吞利菁60顆藥「逐星夢→被鬼附身」

女乘客坐最後一排「只露出頭上下晃」！　空姐巡邏走近一看傻眼

吳兆絃翻出8年前合照「南韓男神」　網友一看暴動：超羨慕！

理科太太「化妝品千金」豪門家世曝光！膨風內幕起底　鄉民戰爆：白手起家？

林依晨弟弟6年善舉曝光！　客人用餐收到小禮物…打開驚呆「姐弟一樣暖」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

主播, 陳乃瑜, PTT, 讓座

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 快訊／「啪一聲」被狠打！　文化部長鄭麗君532字回應了
  2. 呼巴掌影片曝光！　文化部長鄭麗君一抬頭「馬上被巴」…資深女星秒閃人
  3. 最猛媳婦！婆婆狂嫌金孫被養瘦　她「反擊戰力+1萬」…老公中箭臉垮了
  4. 打文化部長藝人出面！鄭惠中「賞她一巴掌剛好而已」
  5. 徐乃麟搭機乘客猛聊20分鐘　氣到上前拍肩遭回嗆：你怎樣
  6. Super 7妞妞被渣男劈腿！閨蜜懷孕拋3子..她見「訂婚文」才驚覺
  7. 不滿去蔣化！文化部長鄭麗君「遭資深藝人」呼巴掌
  8. 她懷孕4個月怨「沒人讓座」！　反被PTT酸爆
  9. 最好聽的賽車劫盜片！　《玩命再劫》續集初稿劇本完成
  10. 贈獎／《神探蒲松齡》「青蛇」聶小倩與寧采臣傳奇虐戀再現！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366