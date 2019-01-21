困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

娛樂中心／綜合報導

許瑋甯自從拍攝電影《紅衣小女孩》第一集開始，連續2年陷入嚴重低潮，從來沒有過這種「被黑洞吸住」的感受，過去她總覺得，怎麼可能會找不到方法出來，尤其自己是一個喜歡挑戰、喜歡變化的人，但真正經歷了才知道，原來不是不想出來，「而是你試了，沒有用。」

▲許瑋甯以為自己喜歡變化的性格，不可能會困在一個地方出不來。（圖／翻攝自許瑋甯IG）



許瑋甯去年接受雜誌《VOGUE》訪問時坦言，從沒想過自己會陷入這樣的低潮漩渦，長達兩年時間對所有事情都失去興趣，「那種感覺好可怕，可怕到你覺得自己好像被一個黑洞給吸住了，你很想離開那個狀態，可是你爬不出來，怎麼爬都爬不出來。」

她試過各種能想到的方法，找信任的長輩朋友聊天談心、找專業人士協助、找一個地方旅行，接收了很多建議，理智上也知道要「振作」，但就是沒有辦法。就算難得感覺到「快樂」，接下來要面對的是加倍的孤單和低落，對什麼都提不起興趣。

▲許瑋甯在低潮期試過許多正向的方法，卻都沒有立即的作用。（圖／翻攝自許瑋甯IG）



過去的許瑋甯沒有體會過這種狀態，在她的想像裡，人不會被困在同一個漩渦裡，總會有辦法離開，等到自己真的深陷其中，才明白原來不是「不想出來」，而是在嘗試過各種方法之後，還是「沒有用」。

「我想我那時候應該是已經有一點憂鬱症了」，回想起那段日子，許瑋甯說自己的眼睛每天看出去，都感覺世界是模糊的，像是被什麼東西壓住了。後來她試著運動、專注和自己的身體相處，挑戰極限的當下只有自己，無法想其他的事情，結束之後會有一種愉快的感受，她發現這是對她來說相對有效的方法。

▲許瑋甯說最重要的，就是不要放棄。（圖／翻攝自許瑋甯IG）



然後就在某一天，許瑋甯發現過去總是灰濛濛的世界，突然變明亮了，「突然好像很多東西都放下了」，雖然她也不明白放下的是什麼，放鬆了的關鍵又是什麼，但她覺得最重要的，就是沒有放棄過自己，這個方法沒用，那再試另外一種，「好像是一種能量的積蓄，你每做了一點努力，能量格就加了一點，然後當整個電池終於充滿時，啪的一聲，燈就亮了。」