ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用

娛樂中心／綜合報導

許瑋甯自從拍攝電影《紅衣小女孩》第一集開始，連續2年陷入嚴重低潮，從來沒有過這種「被黑洞吸住」的感受，過去她總覺得，怎麼可能會找不到方法出來，尤其自己是一個喜歡挑戰、喜歡變化的人，但真正經歷了才知道，原來不是不想出來，「而是你試了，沒有用。」

許瑋甯。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

▲許瑋甯以為自己喜歡變化的性格，不可能會困在一個地方出不來。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

許瑋甯去年接受雜誌《VOGUE》訪問時坦言，從沒想過自己會陷入這樣的低潮漩渦，長達兩年時間對所有事情都失去興趣，「那種感覺好可怕，可怕到你覺得自己好像被一個黑洞給吸住了，你很想離開那個狀態，可是你爬不出來，怎麼爬都爬不出來。」

她試過各種能想到的方法，找信任的長輩朋友聊天談心、找專業人士協助、找一個地方旅行，接收了很多建議，理智上也知道要「振作」，但就是沒有辦法。就算難得感覺到「快樂」，接下來要面對的是加倍的孤單和低落，對什麼都提不起興趣。

許瑋甯。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

▲許瑋甯在低潮期試過許多正向的方法，卻都沒有立即的作用。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

過去的許瑋甯沒有體會過這種狀態，在她的想像裡，人不會被困在同一個漩渦裡，總會有辦法離開，等到自己真的深陷其中，才明白原來不是「不想出來」，而是在嘗試過各種方法之後，還是「沒有用」。

「我想我那時候應該是已經有一點憂鬱症了」，回想起那段日子，許瑋甯說自己的眼睛每天看出去，都感覺世界是模糊的，像是被什麼東西壓住了。後來她試著運動、專注和自己的身體相處，挑戰極限的當下只有自己，無法想其他的事情，結束之後會有一種愉快的感受，她發現這是對她來說相對有效的方法。

許瑋甯。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

▲許瑋甯說最重要的，就是不要放棄。（圖／翻攝自許瑋甯IG）

然後就在某一天，許瑋甯發現過去總是灰濛濛的世界，突然變明亮了，「突然好像很多東西都放下了」，雖然她也不明白放下的是什麼，放鬆了的關鍵又是什麼，但她覺得最重要的，就是沒有放棄過自己，這個方法沒用，那再試另外一種，「好像是一種能量的積蓄，你每做了一點努力，能量格就加了一點，然後當整個電池終於充滿時，啪的一聲，燈就亮了。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

Apink南珠超有料！　透視裝拉近看「一條線」好凶

范冰冰「留言都有讀」！　被迫神隱6個月：想大家了

原來張學友都記得！　4字「遲來的祝福」送女記者

19歲吳奇隆太帥！　小虎隊30年前「萬人簽名馬拉松」舊照出土

JYP新女團成員確定公開！　5人全是00後

小模聽話趴沙發　攝影師「脫光全身」從背後硬上！

謝承均曝曾莞婷私下「按摩後模樣」　曾國城：你們一定有交往！

P.O被開除　宋旻浩挺兄弟：我也不幹了！

首爾夜店捕獲柯震東！　一看旁邊...房祖名3秒乾完一杯

阿翰班草同學10年前「激似炎亞綸」！　現況曝光網暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了！　「與女嘉賓互動」笑翻全場

離婚拿走王寶強財產！　馬蓉首現身「露燦笑」網驚：這是要出道嗎

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！　M字腿撫胸…她跳一半歪腰吐舌

圖多！許瑋甯沙灘趴地「豐滿胸型全露」　一轉身…美臀現形掀暴動

JYP新女團成員確定公開！　5人全是00後

茵聲爆「和董仔有心結」1照片洩真相！　曝「這群人」撕破臉危機

唐綺陽運勢／白羊「有機會被告白」　3星座當心「另一半受不了」

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

袁艾菲被求婚6天才公開喜訊　「彼此確認真假」笑噴

等2.5hr終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬道歉「我尷尬」笑噴原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

許瑋甯, 憂鬱症, VOGUE

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Mei「快停經」3月孕肚撐像6個月大　阿弟「兒子住總統套房」
  2. 《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄
  3. 台中哥拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！　釣出女神本尊回應
  4. 還原北海道車禍始末　曾志偉無藥可救：人生最接近死亡
  5. 困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用
  6. 炎亞綸揭「同學霸凌3手段」　國中3年被當異類：很孤立無援
  7. 首爾直擊／活屍亂竄！裴斗娜嚇壞驚叫　朱智勳擁她入懷
  8. 蕭敬騰還原大螢幕砸下瞬間！「所有東西都在晃」嚇壞往外逃
  9. 抓到了！玄彬、孫藝真「洛杉磯約會」　網一看：求你們立刻結婚
  10. 朴敏英見面會...台下坐「偶像劇男神」！　網驚：你真的去了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366