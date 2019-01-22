龍山寺阿伯「翻雞排妹寫真集」　反應網笑炸：證明男生都沒在看臉！

記者楊蕎綺／綜合報導

雞排妹Ili（鄭家純）於2012年以一支炸雞排的宣傳影片爆紅後，之後靠著直爽的個性備受關注，寫真集成績也不俗，近期推出寫真書《泰純了》，Youtuber Joeman將這一本分享給龍山寺附近的老人家，希望對方幫忙選出最喜歡的一張內頁，結果網友全被老人家反應笑翻。

▲雞排妹日前推出寫真書《泰純了》。（圖／記者季相儒攝）



▲▼龍山寺阿伯很認真翻閱雞排妹寫真書。（圖／翻攝自Youtube／Joeman）



Joeman請特派員到龍山寺附近，隨機請有年紀的阿伯翻閱雞排妹的寫真書，希望對方幫忙選出最喜愛的照片，一開始大部分人一發現是寫真集都很不好意思，但開始看內頁之後，大多都會給予誠心的建議，「這張很自然，鄰家女孩」、「這個有香肩啊」、「這張，這張豐滿」、「脫光光反而沒那麼好看！」

▲▼阿伯看著同一個雞排妹說「大家都很漂亮」。（圖／翻攝自Youtube／Joeman）



不過其中有位阿伯邊翻邊說：「水啦，美女啦，大家都很漂亮」、「喔！都美女，都幼齒的餒。」讓雞排妹和Joeman笑場：「其實都是同一位。」網友也忍不住留言笑說：「大家都很漂亮...證明了男生沒有在看臉的XD」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

