考大學前迷上《Produce 48》　IZ*ONE粉絲「邊念書邊追星」拿滿分

記者蕭采薇／綜合報導

許多家長反對小孩追星，就是擔心影響到學業，不過適度的放鬆，或許反而可以讓學習事半功倍。南韓女團IZ*ONE出身自選秀節目《Produce 48》，從比賽期間就累積不少粉絲。其中一位男歌迷是考生，追星後不但沒有荒廢課業，還在升學考試拿下近滿分的優異成績。

▲南韓女團IZ*ONE。（圖／環球唱片提供）

IZ*ONE一名男粉絲上個月在推特放在自己的成績單，包括語文、數學、地球科學都拿下100%的滿分，僅有物理一科為97％，雖然差一點點就滿分，但由於物理科試題較難，被稱作「能考到97%簡直是瘋子級別」，可說是三大名校躺著上。

▲IZ*ONE粉絲秀出成績單，證明大學入學測驗近滿分。（圖／翻攝自推特）

在崇尚升學主義的南韓，該考生的優異成績也吸引了媒體訪問，被問到「感到疲憊和辛苦時怎麼克服？」他坦然說道：「我在六月迷上了《Produce 48》，不但投票還做了應援，連影片都一一看了，花了很多時間在跟朋友討論。」但他沒因此荒廢學校，而是藉此抒發了讀書壓力，「反而成為在其他時間認真學習的動力。」

▲IZ*ONE粉絲因大學入學測驗近滿分而接受訪問。（圖／翻攝自韓網）

先前男團WINNER日前在首爾蠶室舉辦簽名會，一位歌迷特地帶著大學學力測驗成績單到場，首先隊長姜昇潤看到她考進全國前1%，忍不住用手遮住嘴巴，看得出十分驚訝，接著按了按她的肩膀說：「好厲害！妳辛苦了。」最後她離開前面位置時，姜昇潤再鼓掌稱讚：「真的太帥了。」