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雷／《SKY Castle》殺死金慧娜的兇手是OOO！　劇情再反轉扯出案外案

記者蕭采薇／綜合報導

南韓本季最夯戲劇《SKY Castle》（天空之城）以上流社會包裝批判崇尚升學主義的劇情，反轉、懸疑又高潮迭起的劇情，讓收視率開播以來翻漲9倍，可望突破《鬼怪》所創下的有線台最高收視紀綠。第17集中，殺死金慧娜的兇手終於揭曉，卻又牽扯出更錯綜複雜的內幕。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜藝彬說出金慧娜就是姜尚俊的女兒。（圖／翻攝自JTBC）

金慧娜墜樓送醫後，姜俊尚為了先就院長的孫子，做出要讓金慧娜轉院的命令，導致她傷重不治身亡，最後連聲「爸爸」都沒有喊出口。在第17集中，姜俊尚醉醺醺回家後，小女兒姜藝彬對著他說道：「慧娜姊姊是你的女兒，你卻連喪禮都沒去，爸爸你還是人嗎？」姜俊尚才知道，他為了討好院長做出的選擇，竟害死了自己的女兒，因而悲痛萬分。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜尚俊得知真相後非常震驚。（圖／翻攝自JTBC）

韓瑞珍追問姜藝彬為何要說出事實，卻聽到金慧娜生前的錄音，才得知她金珠英偷試卷姜藝瑞考了第一名，藉此威脅金珠英。韓瑞珍直覺，金慧娜的死與金珠英有關。另一方面，姜藝瑞在金珠英在辦公室，發現了金慧娜的鸚鵡鑰匙圈，她因此懷疑金慧娜與金珠英有關，但一向依賴金珠英，讓姜藝瑞開始感到動搖和困惑。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜藝瑞在金珠英的辦公室，發現金慧娜的鑰匙圈。（圖／翻攝自JTBC）

姜俊尚知道自己的貪婪殺了還沒來得及認祖歸宗的女兒金慧娜，他到金慧娜靈前懺悔，並找出了自己的母親，指控對方一昧要求他出人頭地，讓自己成為了一個勢力的人，卻也因此害死了自己的女兒，姜俊尚悲痛得在咖啡館哭到顫抖。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜尚俊向金慧娜懺悔，悲痛萬分。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜尚俊向金慧娜懺悔，悲痛萬分。（圖／翻攝自JTBC）

韓瑞珍質問金珠英，為什麼用偷試卷的方式讓姜藝瑞考到年級第一名，若是東窗事發，姜藝瑞可能得因此被退學。金珠英則說，一切都是為了讓姜藝瑞考上目標的首爾醫大，更間接承認金慧娜因為得知此事並藉此要脅，所以才殺了她杜絕後患，並嫁禍給黃宇宙。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲金珠英承認自己就是殺死金慧娜的兇手。（圖／翻攝自JTBC）

金珠英更威脅韓瑞珍，若是與讓黃宇宙洗刷冤屈，姜藝瑞是靠偷出的試卷得到滿分的事情也會因此被揭發。韓瑞珍為了女兒的前途，抹滅了最後一點善良的人性，決定不揭發金珠英才是殺人兇手的事實，讓黃宇宙繼續當替死鬼。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲金珠英要脅韓瑞珍，若是黃宇宙洗刷冤屈，姜藝瑞靠偷來的試卷考滿分的事蹟也會被揭發。（圖／翻攝自JTBC）

不過暗戀黃宇宙已久的姜藝瑞，其實在金慧娜死亡、也就是黃宇宙生日派對舉辦前，看到了黃宇宙向金慧娜告白遭到拒絕的場景，她因此難過哭泣，卻也解釋了為何金慧娜指甲中會有黃宇宙的皮膚組織。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜藝瑞目睹黃宇宙和金藝娜發生爭執。（圖／翻攝自JTBC）

姜藝瑞到獄中探視黃宇宙，善良的黃宇宙即便身在冤獄中，仍然安慰姜藝瑞道：「對不起，我明明知道妳的心意，卻因為不知道怎麼辦而一直沒有回應。」姜藝瑞決定要替黃宇宙平反，想拿著在金珠英辦公室撿到的金慧娜鸚鵡鑰匙圈作為證據，向警方揭發金珠英，藉此洗刷黃宇宙的冤屈。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜藝瑞見到獄中的黃宇宙非常難過。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲黃宇宙反過來安慰姜藝瑞。（圖／翻攝自JTBC）

姜藝瑞的行動被韓瑞珍阻止，她說出試卷的真相，泣訴：「如果宇宙的冤屈洗清了，妳就會因為作弊被退學，媽媽不能放棄妳的人生。」姜藝瑞對此感到震驚又難過，同時姜俊尚在一旁聽到了事情經過，得知是金珠英殺了金慧娜，要韓瑞珍母女倆說出金珠英的辦公室地點，親自登門質問。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲姜尚俊找到金珠英，為死去的女兒金慧娜報仇。（圖／翻攝自JTBC）

不過緊湊劇情中也安插笑點，上一集中車民赫因為要被兩個雙胞胎兒子趁著金慧娜死亡，黃宇宙和姜藝瑞陷入風暴時，藉此衝上年級前三名，過於冷血的態度被兒子倆憤而抬出家門。車民赫兩天後回來，卻帶回了比之前更大的金字塔，讓全家人都傻眼，爆笑劇情也成為當晚另一亮點。

▲▼《SKY Castle》（天空之城）第17集。（圖／翻攝自JTBC）

▲車民赫搬回了更大的金字塔，全家傻眼。（圖／翻攝自JTBC）

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