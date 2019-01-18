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防彈RM「下面涼涼」低頭看拉鍊開了！　轉身一個MOVE秒解放送事故

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）在第28屆「首爾歌謠大賞」拿下最終大賞，並帶來10多分鐘的開全麥現場唱跳得精彩演出。不過事後才發現，隊長RM其實在演出時拉鍊落下，但他相當機警，一個動作就順利化解危機。

▲▼防彈少年團轉身把褲子拉鍊拉上。（圖／翻攝自KBS）

▲防彈少年團隊長RM。（圖／翻攝自KBS）

防彈少年團當晚帶來《FAKE LOVE》和《IDOL》兩首歌曲，共計13分鐘的開全麥唱跳演出，結束後成員們更累到直接躺在舞台上。由於演出完美，因此粉絲們看事後重看影片才發現，隊長RM的褲子拉鍊掉了下來，還正好是在下盤舞蹈動作的部份。

▲▼防彈少年團轉身把褲子拉鍊拉上。（圖／翻攝自KBS）

▲防彈少年團隊長RM發現拉鍊掉落，轉身一個MOVE拉上。（圖／翻攝自KBS）

▲▼防彈少年團轉身把褲子拉鍊拉上。（圖／翻攝自KBS）

▲防彈少年團隊長RM演出時拉鍊掉落。（圖／翻攝自KBS）

RM沒有驚慌，不疾不徐的一個轉身就把拉鍊重新拉上，一氣呵成的像是舞蹈動作一般，巧妙的化解了一次「放送事故」。不過他可能也覺得太好笑，後來就直接在台上和JIN、SUGA分享這件事，卻忘記粉絲都在一旁拍攝，也是因為RM的口型和動作重現，才讓粉絲發現這個小插曲，也在南韓論壇引起熱議。

▲▼防彈少年團轉身把褲子拉鍊拉上。（圖／翻攝自KBS）

RM演出時發現拉鍊開了，瞬間露出驚慌的表情。（圖／翻攝自KBS）

▲▼防彈少年團轉身把褲子拉鍊拉上。（圖／翻攝自KBS）

▲防彈少年團隊長RM發現拉鍊開了，轉身一個MOVE拉上。（圖／翻攝自KBS）

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