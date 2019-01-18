韓妹都指定剪「超夯Wendy短髮」　網對比驚了：是李孝利老公同款

記者蕭采薇／綜合報導

南韓人氣女團Red Velvet成員各個外型亮麗，她們過去造型多是成熟又豔麗的長髮為主，不過近來主唱Wendy剪了一頭俏麗短髮，及肩長度很修飾臉蛋。Wendy的新造型大獲好評，就連髮型師都說：「一天有7個客人指定要剪Wendy的短髮。」

▲Red Velvet外型亮眼，主唱Wendy（右一）剪了一頭俏麗短髮。（圖／ CFP）

Wendy出道4年來從未留短髮，忽然換了造型，令粉絲為之一亮，稱讚「短髮也很好看」。髮尾剛好觸及肩膀，由於尾端的分岔髮絲都被剪掉了，髮質狀況看起來不差，也很襯托出五官，顯得更亮眼。

▲Wendy近來剪了一頭俏麗短髮。（圖／ CFP）

Wendy的短髮引起轟動，就連不是粉絲的一般女性看了都喜歡，紛紛拿著照片要求剪一樣的髮型。就連髮型師都說：「一天有7個客人指定要剪Wendy的短髮。」不過韓網上也開始出現對比照，表示Wendy的髮型，其實就是李孝利老公李尚順同款，讓網友笑說：「時尚的完成度果然還是臉。」

▲Wendy的髮型是李孝利老公同款。（圖／CFP、翻攝自韓網）



Red Velvet隊長Irene日前開啟IG直播，她過去都是留著及腰長髮，罕見以「短髮」亮相，且髮尾參差不齊、看起來髮質受損嚴重，她才正面回應：「我本來頭髮長度就是這樣。」瑟琪也附和回應：「很短吧！」她解釋：「（頭髮）斷光光了，我們成員也都這樣。」間接透露Red Velvet的髮質都不好。

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