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安室奈美惠引退內幕曝光！　7年前「1關鍵原因」萌生退意

記者許皓婷／綜合報導

日本天后安室奈美惠縱橫歌壇25年，是許多人心中的女神，但她宣布在2018年9月18日引退，為她的舞台生涯畫下句點，突如其來拋出的震撼彈，讓大票歌迷不捨。如今她回歸平凡生活已4個月，日本節目更首度揭露她引退的幕後原因。

▲安室奈美惠引退原因。（圖／資料照）

▲安室奈美惠是日本「歌壇天后」。（圖／avex taiwan）

其實，安室奈美惠在引退之前，曾接受日本NHK電視台專訪，該節目20日晚間播出《安室奈美惠 最後的告白》特輯，回顧她的演藝生涯，更談及她在日本歌壇掀起的旋風，她坦言2000年與小室哲哉結束合作後，無論歌唱、跳舞，或是嘗試詞曲創作，都曾有過錯誤的低潮，但後來找來不同的音樂創作人合作，才讓音樂事業再現一絲曙光。

▲安室奈美惠引退原因。（圖／資料照）

▲安室奈美惠在2018年9月18日正式引退。（圖／超級圓頂提供）

而NHK節目專訪片段中，安室奈美惠告別歌壇的原因也隨之曝光，她表示聲帶在7年前開始出現受損，因為對自己的喉嚨狀態感到不安，怕無法再發出滿意的聲音，因此萌生退意，希望能留給歌迷「最美好的安室奈美惠」，她也直言出道25年來過得很充實，至今沒有遺憾，並感謝大家「沒想到自己可以從14歲出道的小女孩，藉由音樂走到40歲，真的是奇蹟」。

▲安室奈美惠引退原因。（圖／資料照）

▲安室奈美惠引退原因曝光。（圖／翻攝自安室奈美惠官網）

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