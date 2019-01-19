大陸影帝遭揭「外遇多P性醜聞」　小三女星爆被捕入獄！

記者許皓婷／綜合報導

大陸男星吳秀波曾以《北京遇上西雅圖》、《軍師聯盟》等作品，在兩岸三地人氣狂飆，還被封為「最帥大叔」。他卻在2018年9月被女星陳昱霖控訴遭他無情拋棄，更揭發2人長達7年的婚外情，甚至還有小四、小五的存在，聲望直墜谷底。

▲吳秀波爆和陳昱霖7年不倫戀。（圖／翻攝自微博）



陳昱霖2018年9月在微信朋友圈控訴遭無情拋棄，並自爆和吳秀波的7年「地下情」，供出男方還與另2名女星也牽扯不清，而吳秀波拍《軍師》期間，她在橫店某飯店的1208房，陪對方整整333天，日日「煮粥、煲湯、洗衣服」，淚控自己全心全意付出卻換來無情對待，更爆料曾遭男方動粗，一連串多P不倫醜聞震撼娛樂圈。

▲吳秀波爆不倫醜聞，形象盪到谷底。（圖／翻攝自微博）



事隔4個多月，陳昱霖父母18日突然在女兒微博PO出長文，控訴陳昱霖在朋友圈發布了吳秀波的內容後，吳秀波與經紀人隨即要求她出面澄清所發內容並非屬實，還提出願以經濟補償方式給她一筆分手費，該醜聞才算告一段落。



而陳昱霖在國外養病期間，吳秀波以銀行帳戶被凍結為由，僅支付一小部分賠償金，並希望女方回國商談後續事宜，未料11月5日她一回到北京，在機場就遭到警察逮捕，才知道原來男方竟然去報案，控告她以曝光隱私為要脅，勒索錢財。目前陳昱霖仍關押在北京朝陽區看守所中，恐面臨10年以上有期徒刑。

▲陳昱霖父母控訴女兒遭逮捕。（圖／翻攝自微博）



陳昱霖父母曾試圖聯絡吳秀波，未料卻被對方律師告知，因為陳昱霖魯莽舉動，令吳秀波及經紀公司損失逾10億人民幣，還威脅此事不可張揚，否則也會受到法律制裁。隨後，吳秀波方面也發出律師聲明，指出該公開信內容不屬實，已將此情況反映給公安機關，並將追究發表人的法律責任。

▲吳秀波方面發聲明否認指控。（圖／翻攝自微博）