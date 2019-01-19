ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大陸影帝遭揭「外遇多P性醜聞」　小三女星爆被捕入獄！

記者許皓婷／綜合報導

大陸男星吳秀波曾以《北京遇上西雅圖》、《軍師聯盟》等作品，在兩岸三地人氣狂飆，還被封為「最帥大叔」。他卻在2018年9月被女星陳昱霖控訴遭他無情拋棄，更揭發2人長達7年的婚外情，甚至還有小四、小五的存在，聲望直墜谷底。

▲吳秀波小三被捕。（圖／翻攝自微博）

▲吳秀波爆和陳昱霖7年不倫戀。（圖／翻攝自微博）

陳昱霖2018年9月在微信朋友圈控訴遭無情拋棄，並自爆和吳秀波的7年「地下情」，供出男方還與另2名女星也牽扯不清，而吳秀波拍《軍師》期間，她在橫店某飯店的1208房，陪對方整整333天，日日「煮粥、煲湯、洗衣服」，淚控自己全心全意付出卻換來無情對待，更爆料曾遭男方動粗，一連串多P不倫醜聞震撼娛樂圈。

▲吳秀波小三被捕。（圖／翻攝自微博）

▲吳秀波爆不倫醜聞，形象盪到谷底。（圖／翻攝自微博）

事隔4個多月，陳昱霖父母18日突然在女兒微博PO出長文，控訴陳昱霖在朋友圈發布了吳秀波的內容後，吳秀波與經紀人隨即要求她出面澄清所發內容並非屬實，還提出願以經濟補償方式給她一筆分手費，該醜聞才算告一段落。

而陳昱霖在國外養病期間，吳秀波以銀行帳戶被凍結為由，僅支付一小部分賠償金，並希望女方回國商談後續事宜，未料11月5日她一回到北京，在機場就遭到警察逮捕，才知道原來男方竟然去報案，控告她以曝光隱私為要脅，勒索錢財。目前陳昱霖仍關押在北京朝陽區看守所中，恐面臨10年以上有期徒刑。

▲吳秀波小三被捕。（圖／翻攝自微博）

▲陳昱霖父母控訴女兒遭逮捕。（圖／翻攝自微博）

陳昱霖父母曾試圖聯絡吳秀波，未料卻被對方律師告知，因為陳昱霖魯莽舉動，令吳秀波及經紀公司損失逾10億人民幣，還威脅此事不可張揚，否則也會受到法律制裁。隨後，吳秀波方面也發出律師聲明，指出該公開信內容不屬實，已將此情況反映給公安機關，並將追究發表人的法律責任。

▲吳秀波小三被捕。（圖／翻攝自微博）

▲吳秀波方面發聲明否認指控。（圖／翻攝自微博）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

陳喬恩爆結婚！　對象是緋聞傳2年的「他」…本人回應了

孫安佐在美被捕內幕曝光！　首還原「警察破門而入」過程

吳青峰飆唱陳奕迅《我們》！　想到「和爸爸的遺憾」哽咽了

2個月前才說想婚…大元試婚紗被拍！　員工驚問：真要結婚了嗎

理科太太超狂「一次集郵Selina+Ella」　影片吸20萬人朝聖

快訊／恭喜康康老婆生了！　「前世情人」報到…愛女Q樣曝光

《延禧》令后CP回歸啦！　秦嵐、吳謹言爆「新劇合體演姊妹」

Ella兒子勁寶長大了…「甜笑+小酒窩」帥炸！　網看傻：超像林俊傑

助理爆丫頭「私下4無理要求」　揭血汗工作內幕：冒生命危險！

阿滴「19歲崩壞拙照」曝光！　網一看崩潰：暖男破滅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

李光洙交代照顧她！　金鍾國霸氣護李善彬：別緊張，我在

曾莞婷婚禮「讓出新郎」　牽李燕手給陳冠霖…網哭：史上最聖光女主角

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

二伯10年前「39kg少女照」曝光！　蔡阿嘎一看驚呼…網笑：要睡陽台了

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

《聲林》總決賽名單出爐　最終「6+1人選」定案

林明禎PO這張照…老司機秒懂！E罩杯女神崩壞…網友全嚇瘋：被盜了？

快訊／冏星人宣布：不當YouTuber了！　「被逼得不能再做想做的事」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

吳秀波

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙
  2. 許瑋甯喝喜酒破尺度！　細肩帶洋裝「走光半球」網全看傻
  3. 李亞萍嫌3600少被罵爆！　藝人婚禮紅包「驚人行情」曝光：比一般人多3倍
  4. 吳青峰飆唱陳奕迅《我們》！　想到「和爸爸的遺憾」哽咽了
  5. 還記得GOT7第一首奪冠單曲嗎？5年擠身世界男團成長史
  6. 聽到滴妹車禍「求救借20萬」！　阿滴「第一反應」逼哭她
  7. 隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好
  8. 瘋電影／胡桃鉗與奇幻四國　克拉拉的奇幻歷險
  9. 詹姆斯麥艾維拍《異裂》24人格怎切換　揭露快速入戲秘訣
  10. 「吻戲達人」金來沅形象大轉變　新片化身黑道議員

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366