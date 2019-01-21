ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

炎亞綸揭「同學霸凌3手段」　國中3年被當異類：很孤立無援

記者許皓婷／綜合報導

藝人炎亞綸近期參加陸綜《超級演說家2018》，在節目上分享自己學生時期，曾遭受校園霸凌的心路歷程，他坦言當時非常孤立無援，但他仍保持正能量想法，更表示「愛才是唯一的解藥」。

▲炎亞綸曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲炎亞綸曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博／炎亞綸）

炎亞綸擔任《超級演說家2018》最後一集嘉賓，他透露自己小時候在美國就讀小學，所以習慣了自由的教育體系，所以國中時對華人的教育模式，非常不適應，自己便在某次的課堂中站了起來，從此之後便成為同學眼中的「異類」，不但課本常被丟到垃圾桶，書包也被丟到廁所，打開鉛筆盒時，還發現被倒滿調味乳等慘痛經歷。

▲炎亞綸曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲炎亞綸曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲炎亞綸曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲炎亞綸國中曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博／《超級演說家2018》）

炎亞綸在國中3年遭受校園霸凌，他透露當時不敢告訴父母，所以非常壓抑、孤立無援，他更不解地反問自己「為什麼會有霸凌產生」，並希望大家能夠站在別人的立場著想，他也鼓勵曾受過霸凌的人，要用愛來看世界，他也直言：「當然可以用仇恨看世界，但是仇恨會使自己變得面目可憎。」他認為愛才是長遠之道，愛才是唯一的解藥。

▲炎亞綸曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲炎亞綸曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲炎亞綸曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博）

▲炎亞綸分享正能量想法。（圖／翻攝自微博／《超級演說家2018》）

其實，炎亞綸先前出席過反霸凌記者會，當時就曾談及過去成長過程中被霸凌的經驗，曾經因為生活習慣、性向遇到掙扎，和家人討論過後決定尋求心理諮商師，「那時候也有一點憂鬱，甚至服用了半年的藥。」

►點我看影片！

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

大陸影帝遭揭「外遇多P性醜聞」　小三女星爆被捕入獄！

阿龐「脖子長痘痘」過半年都沒好　就醫後…結果是「癌症」

鄧紫棋穿透膚薄紗…一看裡面「只穿小可愛」　上下都露辣翻！

阿滴「19歲崩壞拙照」曝光！　網一看崩潰：暖男破滅

吳青峰飆唱陳奕迅《我們》！　想到「和爸爸的遺憾」哽咽了

2018歌手口碑榜冠軍是「他」　打趴周杰倫、林俊傑等4歌壇天王！

老公在家人面前脫口「一句話」　艾莉絲聽完超尷尬…全場傻眼！

1歲小小愛邊跑小奶音邊喊「拔拔～」　江宏傑一聽：融化了

被目擊帶妻「流落香港街頭」覓住處　吳卓林：不會搬回家！

《以團之名》男選手跳到一半「脫衣亂丟」　導師全傻眼：在幹嘛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

交女友後…李光洙錄《RM》風格變了！　「與女嘉賓互動」笑翻全場

離婚拿走王寶強財產！　馬蓉首現身「露燦笑」網驚：這是要出道嗎

郭書瑤一彎腰「北半球掉出」！　M字腿撫胸…她跳一半歪腰吐舌

圖多！許瑋甯沙灘趴地「豐滿胸型全露」　一轉身…美臀現形掀暴動

JYP新女團成員確定公開！　5人全是00後

茵聲爆「和董仔有心結」1照片洩真相！　曝「這群人」撕破臉危機

唐綺陽運勢／白羊「有機會被告白」　3星座當心「另一半受不了」

秦嵐「未修圖真相」長這樣！　陸網友嘆：終於相信她37歲了

袁艾菲被求婚6天才公開喜訊　「彼此確認真假」笑噴

等2.5hr終於唱了！蕭敬騰四面鞠躬道歉「我尷尬」笑噴原因

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

炎亞綸

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. Mei「快停經」3月孕肚撐像6個月大　阿弟「兒子住總統套房」
  2. 《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄
  3. 台中哥拜月老「求娶蔡依林」顯靈了！　釣出女神本尊回應
  4. 還原北海道車禍始末　曾志偉無藥可救：人生最接近死亡
  5. 困憂鬱症深淵　許瑋甯「不是不想出來」：試了沒有用
  6. 炎亞綸揭「同學霸凌3手段」　國中3年被當異類：很孤立無援
  7. 首爾直擊／活屍亂竄！裴斗娜嚇壞驚叫　朱智勳擁她入懷
  8. 蕭敬騰還原大螢幕砸下瞬間！「所有東西都在晃」嚇壞往外逃
  9. 抓到了！玄彬、孫藝真「洛杉磯約會」　網一看：求你們立刻結婚
  10. 朴敏英見面會...台下坐「偶像劇男神」！　網驚：你真的去了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366