炎亞綸揭「同學霸凌3手段」　國中3年被當異類：很孤立無援

記者許皓婷／綜合報導

藝人炎亞綸近期參加陸綜《超級演說家2018》，在節目上分享自己學生時期，曾遭受校園霸凌的心路歷程，他坦言當時非常孤立無援，但他仍保持正能量想法，更表示「愛才是唯一的解藥」。

▲炎亞綸曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博／炎亞綸）



炎亞綸擔任《超級演說家2018》最後一集嘉賓，他透露自己小時候在美國就讀小學，所以習慣了自由的教育體系，所以國中時對華人的教育模式，非常不適應，自己便在某次的課堂中站了起來，從此之後便成為同學眼中的「異類」，不但課本常被丟到垃圾桶，書包也被丟到廁所，打開鉛筆盒時，還發現被倒滿調味乳等慘痛經歷。

▲炎亞綸國中曾被校園霸凌。（圖／翻攝自微博／《超級演說家2018》）



炎亞綸在國中3年遭受校園霸凌，他透露當時不敢告訴父母，所以非常壓抑、孤立無援，他更不解地反問自己「為什麼會有霸凌產生」，並希望大家能夠站在別人的立場著想，他也鼓勵曾受過霸凌的人，要用愛來看世界，他也直言：「當然可以用仇恨看世界，但是仇恨會使自己變得面目可憎。」他認為愛才是長遠之道，愛才是唯一的解藥。

▲炎亞綸分享正能量想法。（圖／翻攝自微博／《超級演說家2018》）



其實，炎亞綸先前出席過反霸凌記者會，當時就曾談及過去成長過程中被霸凌的經驗，曾經因為生活習慣、性向遇到掙扎，和家人討論過後決定尋求心理諮商師，「那時候也有一點憂鬱，甚至服用了半年的藥。」

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