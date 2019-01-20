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2018歌手口碑榜冠軍是「他」　打趴周杰倫、林俊傑等4歌壇天王！

記者許皓婷／綜合報導

大陸騰訊舉辦「2018娛樂白皮書」票選，其中華語歌手的排行榜備受關注。冠軍的「他」，更一次打敗了周杰倫、林俊傑、劉德華等4位歌壇天王，女歌手則只有王菲、張韶涵擠進前10名。

▲2018歌手口碑榜。（圖／翻攝自微博）

▲2018華語歌手口碑排行榜。（圖／翻攝自微博）

「2018娛樂白皮書」的華語歌手專業技能口碑榜出爐，冠軍是擁有「歌神」封號的張學友奪下，第2名則是亞洲天王周杰倫，第3名是「樂壇天后」王菲，依序為陳奕迅、劉德華，以及被封為「行走的CD」的林俊傑（JJ），第7名至第10名則分別為華晨宇、李榮浩、張韶涵、李健。

▲2018歌手口碑榜。（圖／翻攝自微博）

▲2018歌手口碑榜，「歌神」張學友奪冠。（圖／環球提供）

▲2018歌手口碑榜。（圖／翻攝自微博）

▲2018歌手口碑榜，周杰倫獲第二名。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲2018歌手口碑榜。（圖／翻攝自微博）

▲2018歌手口碑榜，女歌手僅王菲、張韶涵入榜。（圖／翻攝自IG）

而2018年華語歌手的演唱會熱度排行，第1名是「華晨宇火星演唱會」，第2名是「張杰Live巡迴演唱會，第3名則為「鹿晗RE：X全國巡演」，另外，林俊傑、周杰倫、潘瑋柏的演唱會也都榜上有名，前10名中，更只有唯一一位女歌手上榜，就是「香港小天后」鄧紫棋。

▲2018歌手口碑榜。（圖／翻攝自微博）

▲2018歌手演唱會熱度排行榜。（圖／翻攝自微博）

▲2018歌手口碑榜。（圖／翻攝自微博）

▲2018演唱會熱度，華晨宇奪冠。（圖／翻攝自微博／華晨宇）

▲2018歌手口碑榜。（圖／翻攝自微博）

▲2018演唱會熱度，鄧紫棋唯一入榜女歌手。（圖／翻攝自微博／鄧紫棋）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

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周杰倫, 林俊傑, 陳奕迅, 張學友, 鄧紫棋, 王菲, 鹿晗, 華晨宇

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