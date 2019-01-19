吳青峰飆唱陳奕迅《我們》！　想到「和爸爸的遺憾」哽咽了

記者許皓婷／綜合報導

陸綜《歌手2019》開播以來，話題熱度不斷，18日釋出的最新一集中，吳青峰選唱了陳奕迅的《我們》，動人的演繹讓現場觀眾淚崩，他自己更想起逝世的父親，唱到哽咽。

▲《歌手2019》吳青峰選唱《我們》。（圖／翻攝自微博）

《歌手2019》最新一集中，吳青峰唱了陳奕迅的《我們》，他坦言選這首歌時，其實想到了爸爸，當他唱到「我最大的遺憾，是你的遺憾與我有關」時，他無奈地表示：「沒有辦法再跟離開的爸爸講一句愛他的話了。」

而吳青峰也分享選該首歌的原因，他透露自己只在因緣際會下聽過《我們》兩三次，可是在日常生活裡，卻常常心一靜下來，就會莫名地飄出這首歌的旋律，他表示：「可以讓我三番兩次浮現的歌，一定是有什麼留在我心上了，那應該也會很適合讓我來分享給大家。」

▲吳青峰唱《我們》，表達對父親的思念之情。（圖／翻攝自微博）



吳青峰最後以《我們》奪下第二輪競演的第二名，而第一集他選唱的《燕窩》也同樣得了第二名，不過選歌卻備受質疑，有人認為了無新意，有人覺得太偏門，對於爭議，他希望粉絲別介意謾罵聲浪，能純粹欣賞好作品，也不用再為了他去跟反對的人爭執，「時間很寶貴啊，我總是覺得想做的事，永遠沒時間做完，我很捨不得看你們這樣浪費啊！」

▲青峰以《我們》拿下第二輪競演「第二名」。（圖／翻攝自微博）

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