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阿龐「脖子長痘痘」過半年都沒好　就醫後…結果是「癌症」

記者許皓婷／綜合報導

藝人阿龐（龐庸之）出道10多年，橫跨戲劇、主持界，曾飾演《新兵日記》班長角色，令人印象深刻。他透露自己在某天發現脖子後方長了痘痘，原本不以為然，最後卻檢查出罹患淋巴癌，讓他當場崩潰。

《小明星大跟班》最新一集中，邀來藝人們分享一輩子忘不了的就診經驗。阿龐透露當初是有一天洗澡時，突然摸到自己的脖子後方「長了一顆小痘痘」，起先沒有太在意，後來過了半年仍未消失，進行健康檢查時，醫生初步判斷應為「脂肪瘤」、「粉瘤」，最後，他進一步檢查後，才發現已罹患淋巴癌1期。

▲阿龐脖子長痘痘結果是淋巴癌。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿龐脖子長痘痘結果是淋巴癌。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿龐脖子長痘痘結果是淋巴癌。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿龐脖子長痘痘結果是淋巴癌。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿龐脖子長痘痘，結果是罹患淋巴癌。（圖／翻攝自YouTube）

而阿龐得知罹患淋巴癌後，當下非常崩潰，不解為何是自己，他更透露後來開刀時，以為是全身麻醉，結果只是局部，手術更開了長達5小時才結束，期間還一度聞到「BBQ的味道」，原來是挖太深大量出血，才有用「電燒止血」出現的味道。

▲阿龐脖子長痘痘結果是淋巴癌。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿龐脖子長痘痘結果是淋巴癌。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿龐開刀開了5小時才結束。（圖／翻攝自YouTube）

其實，阿龐除了拍攝《新兵日記》初嘗爆紅滋味，之前還是《食尚玩家》主持群之一，期間卻突然請辭，消失螢光幕近1年，後來出面才透露是罹患了淋巴癌，所幸後期經過手術切除後，停工1年休養，狀況已恢復良好。

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