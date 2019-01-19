《以團之名》男選手跳到一半「脫衣亂丟」　導師全傻眼：在幹嘛

記者許皓婷／綜合報導

大陸選秀節目《以團之名》開播前話題就不斷，歷經了停錄風波後，在眾所期待之下，終於在17日迎來首播，但第一集的選手卻狀況百出，被觀眾瘋狂吐槽，其中一組表演到一半衣服滑落，還亂丟在舞台中央，讓所有導師看了直搖頭。

▲《以團之名》17日播出首集。（圖／翻攝自優酷）



《以團之名》首集中，由孫天成、李子晨、邵乙韓3人表演《我不知道》，但卻發「舞台事故」，孫天成一開始先是衣服上的班長「袖標」掉在地上，外套又頻頻滑落，他索性直接將外套脫下，並丟在舞台正中央，導致位置走位失敗，三人更是倉促結束表演。

▲《以團之名》孫天成狀況百出。（圖／翻攝自優酷）

而孫天成在表演中途，不但袖標跳到掉落，還將自己的外套丟在舞台中間，導致一連串狀況，更不慎拖累隊友走位等問題，讓在場的4位導師當場傻眼不已，

▲《以團之名》導師群當場傻眼。（圖／翻攝自優酷）

而一連串的突槌，讓所有導師看了都直搖頭，在導師進行評語時，Selina點出最大問題：「你把外套脫在舞台的正中央、最前方！」孫天成則解釋：「如果我不放的話，動作就沒了」，她則直言：「即使你放了，我覺得後面動作其實也沒了」另一位導師王霏霏則狠批：「我都不知道你在幹嘛，完全不在狀態裡面。」最後，孫天成則獲得全場最低星級評比。

▲《以團之名》導師點評，狠批孫天成。（圖／翻攝自優酷）