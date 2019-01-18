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收到「死亡恐嚇」首現身！　子瑜露淺淺笑容⋯粉絲心疼

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團TWICE演藝事業活躍在日、韓兩地，尤其是台灣女孩周子瑜，數度以出眾的外貌擠進百大臉蛋排行榜，知名度紅遍國際。怎料，她們17日開直播與粉絲互動時，卻出現一名激進粉絲留言「死亡威脅」，發生恐嚇事件，但她們18日為了預訂的活動照常飛香港，9人現身機場再度引起關注。

▲▼收到「死亡恐嚇」首度現身！　子瑜露淺淺笑容（圖／翻攝自news inside）

▲▼TWICE直播中收驚悚留言，隔天照常跑行程。（圖／翻攝自vlive、news inside）

▲TWICE直播中收驚悚留言：要在1月30日殺死子瑜，我保證！（圖／翻攝自vlive）

TWICE昨日（17日）在後台進行短暫約15分鐘直播，一名帳號為「GFRIENDHATERS9」的帳號竟留言威脅，「我要在2019年1月30日殺死你子瑜，我保證。（I KILL YOU TZUYU IN 30.01.2019. I PROMISE）。」這則留言嚇得歌迷人心惶惶，希望公司加派工作人員保護藝人安全。

▲▼收到「死亡恐嚇」首度現身！　子瑜露淺淺笑容（圖／翻攝自news inside）

▲▼子瑜面對鏡頭露淺淺笑容。（圖／翻攝自news inside）

▲▼子瑜面對鏡頭露淺淺笑容。（圖／翻攝自news inside）

恐嚇事件事隔1日，TWICE按照原定計畫，18日晚間現身仁川機場，9位成員看起來沒有受到影響，多賢、MoMo大方面對鏡頭，子瑜神情雖看起來疲憊，但她不時揮手打招呼、露出淺淺微笑，在移動的途中還比出手指愛心，看起來心情沒受到影響，令歌迷鬆了一口氣，但也有人心疼她要照常跑行程，擔心偶像的安危。

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