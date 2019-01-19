直擊／金秘書駕到！朴敏英中文超流利　秀工整字跡寫春聯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神朴敏英長相甜美、氣質出眾，她2018年出演戲劇《金秘書為何那樣》人氣飆漲，跟著展開人生首次海外見面會，20日來到台灣。她19日先行與媒體見面，穿著一襲無袖白色洋裝，舉手投足散發出「金秘書」的自信美，秒殺現場攝影大哥的底片。

▲▼朴敏英首度訪台。（圖／記者林敬旻攝）



朴敏英曾在大陸拍過戲劇《錦衣夜行》、《時光之城》，開啟了學中文的契機，她19日來到台灣，以流利的中文向媒體打招呼：「大家好，我是朴敏英，這是我第一次來到台北，我很感謝有這麼多記者朋友來看我。」她覺得中文很有趣，直到戲劇拍完，只要有空都會學習中文。

▲▼朴敏英寫春聯、吃東西都零死角。（圖／記者林敬旻攝）



首度拜訪台灣，朴敏英嘴甜稱讚食物很好吃、女生很漂亮、粉絲很熱情。年曆春節即將來臨，她入鄉隨俗寫著春聯，拿起毛筆揮灑，工整寫出「春」字，面對前方180度全都是攝影機，她應觀眾要求邊寫邊拍，就連現場試吃蘿蔔糕、紅豆年糕，一顰一笑都散發女神風采，可謂是「零死角美貌」。

▲▼朴敏英20日將在台灣舉辦見面會。（圖／記者林敬旻攝）



朴敏英為了粉絲準備舞蹈，展現鮮少曝光了girl crush面貌，主持人稱讚看起來舞蹈底子很好，她謙虛表示「我對kpop有興趣，也很常看《idol room》，看了以後有點被洗腦，感覺我也是偶像，上舞台後就莫名有自信了。」主持人再讚可以當偶像了，她幽默笑回：「所以我沒有想要出道。」她20日將在新北市政府多功能集會堂舉辦個人見面會。