誰殺了慧娜？　「宇宙」澯熙遭SF9逼問劇情：自己去看！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓夯劇《Sky Castle天空之城》描述上流社會的黑暗面，劇情高潮迭起，收視率開播以來翻漲逾10倍，吸引全韓追劇，包含太妍、Key都是忠實觀眾。團體SF9成員澯熙主演戲劇裡「黃宇宙」一角，身為劇中角色之一，被成員追著問劇情發展，他笑說：「我叫他們自己看後面的劇情。」

▲到底誰殺了慧娜？「宇宙」澯熙遭SF9逼問劇情。（圖／翻攝自JTBC、SF9 IG）



澯熙在《Sky Castle》裡飾演「黃宇宙」，他在劇中暗戀的女孩慧娜，在生日派對當天無故墜樓身亡，他遭陷害成凶手，成了全南韓最心疼的角色之一，「我們宇宙」還衝上熱搜。他近日接受媒體專訪，透露連他的所屬團體SF9也陷入追劇狂熱，要求「劇透」。

▲到底誰殺了慧娜？（圖／翻攝自JTBC）



但澯熙拒絕劇透，他笑回：「就算他們問我後面的劇情，我也說『你們要自己看』。」他坦言在揣摩角色上，要怎麼具體地表現出「黃宇宙」感到很苦惱，希望盡量表現出有魅力的一面。

▲SF9追問劇透。（圖／翻攝自SF9 IG）



《SKY Castle》在第14集尾聲發生重大轉折，讓4個家庭間針鋒相對激出最高潮，出乎意料的劇情發展也讓討論度爆表，網路上更四處流竄「劇透」，甚至有17集的劇本流出，對此，JTBC證實外流將採取法律手段。