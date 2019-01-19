ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孩畫的「全家福沒有他」　石頭心酸：我不能放下五月天！

記者關韶文／台北報導

五月天「第10代大型巡迴演唱會」全新世界巡迴LIFE《人生無限公司》日前畫下完美逗點，五月天石頭透過文字，細心收藏在溫柔的散文集《因為留不住》，當中一段提到小孩畫作中，沒有畫到自己，受訪時也分享了這段心酸的故事。
 
相隔四年發行新書《因為留不住》限量預購「親簽特別版」售罄，「終章落幕版」持續熱賣，已四年沒辦簽書會的石頭，昨晚南下高雄舉辦簽書會，心情既興奮又緊張，有書迷一早10點就到場排隊等候。《因為留不住》不僅有緊扣心弦的散文，石頭也創作故事感十足的小說，勾起書迷好奇，頻問石頭想人物設定，後來劇情發展。

▲▼石頭。（圖／時報出版提供）

▲▼石頭舉辦簽書會。（圖／時報出版提供）

▲▼石頭。（圖／時報出版提供）

簽名會結束後，石頭接受媒體訪問，坦言所有的文章都是在演唱會前創作的，「這個習慣是從諾亞方舟巡迴開始，一開始只是彩排完，等待觀眾入場很長，大概有2-3小時，弄完妝髮後，很多事情都不能做，也不能出去，我記得小時候唸書時，老師都會叫我們寫文章，我自己很享受這樣的過程，去享受沉靜。」由於演唱會彩排完後，容易流汗，所以創作時石頭都穿著浴袍，即便在演唱會後台也是。

養成寫作習慣後，石頭天天帶鉛筆、橡皮擦出門，讓自己演唱會前可以靜下來，「有時候我會躲在角落，我會請他們（工作人員）特別給我一個房間，後來有些地方不太允許，我就會坐在一起開始寫，所以大家都不要來打擾我。」

▲▼石頭。（圖／時報出版提供）

▲▼石頭分享書中精彩片段。（圖／時報出版提供）

▲▼石頭。（圖／時報出版提供）

書中有一段提到，小孩畫的全家福少了石頭，石頭被問到這段故事，他也特別心酸，「我老婆跟我說，我當然很酸，現實的狀況就是這樣，但我也會花更多時間跟他們相處，我這個職業，有好處也有壞處，可能有很長時間不在，但也可能很長時間都在。我不可能放下五月天的工作去陪他們，我在寫一個父親的無奈，但我可能在吃飯時間，就是會會放下筆，去視訊。」

石頭分享自己家中的餐桌是用「水泥做成的」，象徵搬不走的親情，「我們家的習慣是吃飯都會在，都是都會在餐桌上視訊，跟家人一起聊天一起吃飯，雖然我人不在，但是我螢幕都在！」

訪問最後，石頭坦言對自己有很多疑問，「五月天的存在對我來說，某種程度是一種責任，我會想要不斷精進自己，這世界上面可以做創作的人已經很多，我有沒有辦法創作出一些我心裡想說的，我一直在探索。」
 

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

推薦閱讀

陳建寧第一份薪水1萬8　竟是媽媽「偷付錢」給朋友幫忙！

何超儀跨界新挑戰！　「搖滾結合實驗舞台劇」獲好評

貼心照顧懷孕員工　友達連2年入選彭博性別平等指數

獨家／羅志祥迎擊酸民：我法院認證！　「誰說不能尖叫聲」

炎亞綸、邵雨薇、韋禮安接力開唱！「超強陣容」準備搶票

新人14歲寫出一首歌！　申請「英國東英格蘭大學音樂系」

熊仔加入新唱片公司！　索尼尾牙「300萬」員工爽抽

《食尚玩家》主持人失業！　現身熱炒店「參加歌唱比賽」

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李亞萍退3600紅包：一定賠錢啊！　演藝圈大老開砲怒譙

快訊／Mei懷第三胎！　阿弟報喜：前世情敵終於出現啦

李光洙交代照顧她！　金鍾國霸氣護李善彬：別緊張，我在

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

隋棠不捨泛淚！　Max「調16hr時差乖巧舉動」被讚爆：家教超好

二伯10年前「39kg少女照」曝光！　蔡阿嘎一看驚呼…網笑：要睡陽台了

超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

曾莞婷婚禮「讓出新郎」　牽李燕手給陳冠霖…網哭：史上最聖光女主角

醜妹10年後神進化！「白嫩渾圓照」曝光　晃暈1.2萬人…同學崩潰：後悔沒追她

吳尊16歲愛上初戀的她23年！　霸氣深吻愛妻「承諾補辦婚禮」：分秒離不開她

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

五月天, 石頭, 相信音樂新聞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了
  2. Ella覺得沒救了！張軒睿公認「肢障」：不是要同手同腳嗎？
  3. 楊晴餵羅平吃金幣「CP太真實」　他站一旁被撒狗糧：現在沒在拍戲
  4. 小孩畫的「全家福沒有他」　石頭心酸：我不能放下五月天！
  5. 鹿晗追到17年偶像！　合照4人「都是世界明星」…網跪了：人生贏家
  6. 人潮塞爆大超時　《聲林》見面會允諾「讓粉絲拍到完」
  7. 胡一天新戲遭控「校園施暴」　不准上廁所…男工作人員掐傷女高生！
  8. 始源求《阿爾罕》結局劇透：到底是怎樣？　釣出燦烈回覆
  9. 台東百位鄉親沸騰！鄭人碩自願上轎：每破一億炸一次
  10. 周興哲看到瘦弱流浪狗！　停下工作「貼心買罐頭飼料餵食」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366