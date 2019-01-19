小孩畫的「全家福沒有他」　石頭心酸：我不能放下五月天！

記者關韶文／台北報導

五月天「第10代大型巡迴演唱會」全新世界巡迴LIFE《人生無限公司》日前畫下完美逗點，五月天石頭透過文字，細心收藏在溫柔的散文集《因為留不住》，當中一段提到小孩畫作中，沒有畫到自己，受訪時也分享了這段心酸的故事。



相隔四年發行新書《因為留不住》限量預購「親簽特別版」售罄，「終章落幕版」持續熱賣，已四年沒辦簽書會的石頭，昨晚南下高雄舉辦簽書會，心情既興奮又緊張，有書迷一早10點就到場排隊等候。《因為留不住》不僅有緊扣心弦的散文，石頭也創作故事感十足的小說，勾起書迷好奇，頻問石頭想人物設定，後來劇情發展。

▲▼石頭舉辦簽書會。（圖／時報出版提供）

簽名會結束後，石頭接受媒體訪問，坦言所有的文章都是在演唱會前創作的，「這個習慣是從諾亞方舟巡迴開始，一開始只是彩排完，等待觀眾入場很長，大概有2-3小時，弄完妝髮後，很多事情都不能做，也不能出去，我記得小時候唸書時，老師都會叫我們寫文章，我自己很享受這樣的過程，去享受沉靜。」由於演唱會彩排完後，容易流汗，所以創作時石頭都穿著浴袍，即便在演唱會後台也是。

養成寫作習慣後，石頭天天帶鉛筆、橡皮擦出門，讓自己演唱會前可以靜下來，「有時候我會躲在角落，我會請他們（工作人員）特別給我一個房間，後來有些地方不太允許，我就會坐在一起開始寫，所以大家都不要來打擾我。」

▲▼石頭分享書中精彩片段。（圖／時報出版提供）

書中有一段提到，小孩畫的全家福少了石頭，石頭被問到這段故事，他也特別心酸，「我老婆跟我說，我當然很酸，現實的狀況就是這樣，但我也會花更多時間跟他們相處，我這個職業，有好處也有壞處，可能有很長時間不在，但也可能很長時間都在。我不可能放下五月天的工作去陪他們，我在寫一個父親的無奈，但我可能在吃飯時間，就是會會放下筆，去視訊。」

石頭分享自己家中的餐桌是用「水泥做成的」，象徵搬不走的親情，「我們家的習慣是吃飯都會在，都是都會在餐桌上視訊，跟家人一起聊天一起吃飯，雖然我人不在，但是我螢幕都在！」

訪問最後，石頭坦言對自己有很多疑問，「五月天的存在對我來說，某種程度是一種責任，我會想要不斷精進自己，這世界上面可以做創作的人已經很多，我有沒有辦法創作出一些我心裡想說的，我一直在探索。」

