台下長髮正妹是木村拓哉！主持人沒認出嚇傻：你一直都在？

記者吳睿慈／綜合報導

日本男神木村拓哉過去曾藉著節目，打扮成各種工作人員，驚喜出現在各種場合，包含拿麥工作人員、洗頭小弟等。他17日再度出演同個真人秀《人類觀察》，扮成一位熟齡女性，全程坐在台下看節目錄影，小泉孝太郎、DAIGO、速水直道等人卻沒認出他，場面爆笑。

▲木村拓哉一直坐在台下，但主持人都沒發現。（圖／翻攝自人類觀察）



木村拓哉再度受邀出演《人類觀察》，他花了1個小時扮裝成女性，特地把做指甲、刮掉手指毛、戴著假睫毛、及肩假髮，深邃五官立刻升級成絕世美人，貌美如花的外貌令人驚艷，連曾與他合作過的前輩笹野高史都沒認出來。

▲木村拓哉上台後，主持人才驚覺不對勁。（圖／翻攝自人類觀察）



爆笑的是，木村拓哉全程參與節目錄製，坐在台下跟著歡呼、拍手，台上的小泉孝太郎、DAIGO、速水直道等人竟絲毫沒發現異狀，直到他上台拿笹野高史的毛筆畫，主持人才驚覺這位美女竟是木村拓哉本人，木下優樹菜則是詫異驚喊：「該不會一直都坐在那裡吧。」他才回答：「對，我一直都在。」主持人還是不斷懷疑「你一直都在？」反應笑翻全場。

▲木村拓哉扮女裝美翻。（圖／翻攝自人類觀察）



木村拓哉再次出演《人類觀察》，這次扮成熟齡女性，舉手投足都散發出女生的羞澀感，也被粉絲笑虧「演得很辛苦」，但他扮成女生，外貌依舊出眾，讓人驚讚果然是優秀基因，難怪女兒那麼美。