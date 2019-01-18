ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

台下長髮正妹是木村拓哉！主持人沒認出嚇傻：你一直都在？

記者吳睿慈／綜合報導

日本男神木村拓哉過去曾藉著節目，打扮成各種工作人員，驚喜出現在各種場合，包含拿麥工作人員、洗頭小弟等。他17日再度出演同個真人秀《人類觀察》，扮成一位熟齡女性，全程坐在台下看節目錄影，小泉孝太郎、DAIGO、速水直道等人卻沒認出他，場面爆笑。

▲▼木村拓哉扮女裝美翻。（圖／翻攝自人類觀察）

▲木村拓哉一直坐在台下，但主持人都沒發現。（圖／翻攝自人類觀察）

▲▼木村拓哉扮女裝美翻。（圖／翻攝自人類觀察）

木村拓哉再度受邀出演《人類觀察》，他花了1個小時扮裝成女性，特地把做指甲、刮掉手指毛、戴著假睫毛、及肩假髮，深邃五官立刻升級成絕世美人，貌美如花的外貌令人驚艷，連曾與他合作過的前輩笹野高史都沒認出來。

▲▼木村拓哉扮女裝美翻。（圖／翻攝自人類觀察）

▲木村拓哉上台後，主持人才驚覺不對勁。（圖／翻攝自人類觀察）

爆笑的是，木村拓哉全程參與節目錄製，坐在台下跟著歡呼、拍手，台上的小泉孝太郎、DAIGO、速水直道等人竟絲毫沒發現異狀，直到他上台拿笹野高史的毛筆畫，主持人才驚覺這位美女竟是木村拓哉本人，木下優樹菜則是詫異驚喊：「該不會一直都坐在那裡吧。」他才回答：「對，我一直都在。」主持人還是不斷懷疑「你一直都在？」反應笑翻全場。

▲▼木村拓哉扮女裝美翻。（圖／翻攝自人類觀察）

▲木村拓哉扮女裝美翻。（圖／翻攝自人類觀察）

木村拓哉再次出演《人類觀察》，這次扮成熟齡女性，舉手投足都散發出女生的羞澀感，也被粉絲笑虧「演得很辛苦」，但他扮成女生，外貌依舊出眾，讓人驚讚果然是優秀基因，難怪女兒那麼美。

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

推薦閱讀

誰殺了慧娜？　「宇宙」澯熙遭SF9逼問劇情：自己去看！

「金秘書」要來台灣了！　朴敏英現機場甜笑秒殺底片

21歲女偶像挺肚回家：我懷孕了　「爸爸的反應」讓男生愧疚

EXID合約剩4個月！　經紀公司承諾「會跑完預定行程」

頭上煙火突爆開　TWICE娜璉、定延竄逃⋯驚嚇20秒全被錄下

Wanna One邕聖祐進軍戲劇！　女主角是「票房破億少女」

公司代表吞掉1億「多名韓星受害」　劇組控訴：相信YG才投資

雷／公主愛上平民！宋慧喬揪心：該分手了　哭著放開朴寶劍

李聖經胖了還被稱讚可愛！　親自授「鏟肉10kg」減肥秘訣

勝利向YG社長道歉！私訊認錯：我會處理爭議　粉絲看對話怒了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Tony帶兒去美國…隋棠送機不捨！　Max一轉身網笑了：媽媽的擔心

結婚3個月「分房睡」！　白家綺挺肚哭哭臉：在家也不太和我說話

蕭敬騰撩到理科太太！　她全程露少女甜笑…網看傻：面癱症一秒痊癒

「沒去婚禮包3600」還被嫌少退回！　澎恰恰回應怒了

賀一航兒大街被誤砍！　醫院曾發「病危通知」：第一次看到爸爸哭

王嘉爾鞠躬10次道歉！　親認「毀約內幕」：非常非常對不起

《以團之名》唱iKON夯曲「7人全體走音」　Selina傻眼給最低分！

館長合照「正妹女警」網暴動！　秒變比例尺：手臂和她頭圍一樣粗

展榮展瑞「原來是3胞胎」！　全家福曝光…網友全懂了

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 男偶像同居小7歲女友！　霸氣護愛：以結婚為前提交往
  2. 阿翔老婆同框謝忻！　甜笑「3人大合照」：We are family
  3. 斯亞「爆乳D奶」開個唱！　邀《黑澀會》戰友驚喜共舞
  4. GOT7榮宰開「吃放」被要求減肥！爆氣槓上留言粉絲：管好你自己
  5. 《愛音斯坦FM》台灣站啟動　林上紘：優質內容推到全世界華人耳中
  6. 鹿希派開唱「吳宗憲缺席了」　丟一句話送給孫安佐！
  7. 袁詠儀再爆難相處？《無間道》導演無奈：她一直告狀！
  8. 張柏芝「懶人化妝法」4步驟就可出門！　網友學完傻眼：都沒用
  9. 劉以豪享受當「句點王」　抱怨陳庭妮愛爭功勞：什麼都妳先！
  10. 超幸運！粉絲模仿周杰倫比YA拍照　過程全被「周董本尊」偷拍下

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366