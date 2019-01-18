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李聖經胖了還被稱讚可愛！　親自授「鏟肉10kg」減肥秘訣

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「9頭身美女」李聖經以模特兒出道，2014年出演《沒關係，是愛情啊》吳少女一角闖出知名度，她2015年曾為了戲劇《女王之花》到高雄取景，品嚐不少當地美食，其中台式便當、海綿蛋糕、布丁榮獲她的美食榜單前三名，事隔4年之久，她還牢牢記在心裡。

▲▼李聖經重現《女王之花》劇中台詞。（圖／記者張一中攝）

▲李聖經重現《女王之花》劇中台詞。（圖／記者張一中攝）

李聖經2015年曾為了戲劇《女王之花》到高雄取景，她在劇中飾演便當外送小妹，18日記者會上，她重現劇中台詞「便當外送到囉」、「感謝大家，今天再次使用我們的便當外送，請慢慢享用喔」，字正腔圓的發音，逗得現場記者開懷大笑，當時她還體驗了人生第一次騎摩托車，「雖然很害怕，但是可以在市區兜風，是個很難忘的回憶。」能夠突破心理障礙學騎車，她感到特別欣慰。

▲▼李聖經4年前來台拍戲，吃了很多美食。（圖／記者張一中攝）

▲李聖經4年前來台拍戲，吃了很多美食。（圖／記者張一中攝）

模特兒出身的她，身材看起來苗條，實際上非常愛吃美食，她愉悅的說著當時在高雄的拍攝生活，劇組準備的台式便當很好吃，還有離台最後一天時，她隨手在便利商店拿起一個海綿蛋糕，沒想到驚為天人，可惜那是最後一天，無法再吃到，她遺憾表示，只要有朋友來台灣，她都會請友人代購蛋糕及布丁，「布丁真的不是蓋的，這次來台灣來沒吃到，想趕快吃到！」

▲▼李聖經媒體見面會。（圖／記者張一中攝）

▲李聖經身材高挑、苗條，她也分享自己減肥的秘訣。（圖／記者張一中攝）

李聖經出道以來演過各種角色，她為了戲劇《舉重妖精金福珠》舉重選手增胖10公斤，但戲劇一殺青，身材立刻恢復到當初苗條的體態，她分享在拍戲的6個月內，由於晚上拍攝的時間很多，當時身體變得很不好，為了恢復健康，「我天天運動，吃得健康，不知不覺中，拍完戲6個月後，就瘦10公斤了！」她強調，運動要自然而然養成習慣，「而且我變胖的時候，大家反而稱讚『好可愛』，所以在減肥這塊沒什麼壓力。」

▲▼李聖經媒體見面會。（圖／記者張一中攝）

▲李聖經將首次在台舉辦粉絲見面會。（圖／記者張一中攝）

▲▼李聖經媒體見面會。（圖／記者張一中攝）

運動部分，李聖經以做重訓為主，她自豪表示：「聽說我是健身房裡，重訓舉最重的女演員喔！」記者稱讚她是「金福珠」，她大笑認同：「沒錯，就是金福珠。」李聖經19日將在三創生活園區舉辦見面會，購票系統可購票。

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