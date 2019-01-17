《食尚玩家》主持人失業！　現身熱炒店「參加歌唱比賽」

記者關韶文／台北報導

數位音樂串流平台MyMusic 推出網路音樂節目《熱炒好聲音》，16日的第二屆《熱炒好聲音》中，請到雙蛋天團八三夭榮任評審，五位成員一字排開，氣勢非凡，選手們更是嚇嚇叫，個個明星級，有「張三李四」的達書、網紅「在不瘋狂就等死」的、和《食尚玩家》主持人楊子儀。

▲▼楊子儀自嘲目前失業中。（圖／翻攝楊子儀臉書／資料照）

首位參賽者張三李四達書演唱《東區東區》，帶來Shining Star的辣妹舞者熱舞，在燈光的加持下，把熱炒店變為動次夜店！果然劉逼率先轉身，阿電在旁猛打聽美眉：「正嗎？」劉逼直說：「正啦！正啦！」阿電也馬上轉身，引起爆笑！此外，被綜藝之神吳宗憲（憲哥）封為「三太子搭公車」的網紅 古拉ft.貝可儀帶來改編版的《致 青春》，來自「在不瘋狂就等死」的他們，在歌詞加入改編元素，成為五位導師一致轉身的亮點！致力將古典音樂和流行歌曲的文化做結合的小Lo（王廉凱），特別用聲樂詮釋《乾啦 乾啦》，果然引起導師們耳尖。

▲▼八三夭擔任網路節目評審。（圖／MyMusic提供）

此外，現場報名開放「踢館」，素人攝影師Junior自告奮勇演唱《愛情釀的酒》，Rocker魂的攝影師，金口一開，讓八三夭眼睛一亮：「有兩把刷子！」小橘評：「他如果認真唱下去，我們就不用混了！」成為本集最高評價。最後，大天介紹壓軸名額，是一位自稱失業、想來此找尋事業第二春的藝人，當歌曲《馬戲團猴子》前奏響起，好奇的八三夭紛紛「自體轉身」，赫然現身台上的是食尚玩家主持人楊子儀，尤其，阿璞特別驚喜，原來楊子儀是他成功高中音創社的學長，楊子儀Pro級的表現，讓八三夭坐在評審椅上不由自主搖擺起來，阿璞還一起加入Rap，超級熱鬧，五位一致轉身，阿璞說：「一聽聲音就很熟悉！果然是學長！」

在最後評選中，八三夭為表示公正，表示雖愛學長但要維持遊戲刺激度，有兩人跑票，形成「在不瘋狂就等死」和楊子儀五五波的情況，主持人陳大天表示他們挖洞給自己跳，劉逼則妙回：「大天你好像也有投票權。」指定大天當壞人，被陳大天嘖嘖：「到底關我什麼事！」但在二度決選後，還是由學長楊子儀勝出。