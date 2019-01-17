熊仔加入新唱片公司！　索尼尾牙「300萬」員工爽抽

記者關韶文／台北報導

揮別大豐收的2018，索尼音樂16日盛大舉行公司尾牙，旗下藝人齊聚一堂，包括許茹芸、戴愛玲、周興哲、J.Sheon、張立昂、王若琳、MATZKA、楊士弘、男團noovy以及新加入的熊仔，現場眾星雲集，氣勢非凡！

▲許茹芸和老公一同出席尾牙。（圖／索尼提供）





▲熊仔加入索尼音樂。（圖／索尼提供）

除了現場藝人，還有未出席但心與公司同在的眾天后莫文蔚、A-Lin、蔡依林、江美琪，索尼群星昨晚帶著滿滿的心意，以實質行動慰勞大家過去一年來的辛勞，令全體員工開心不已。據悉，尾牙總獎金高達300萬，現場相當熱鬧。

▲▼索尼群星一同出席尾牙。（圖／索尼提供）

活動上，許茹芸以空靈飄渺、婉轉自如的「芸式唱腔」擄獲廣大歌迷的心，她昨晚偕同老公Mr. Big出席索尼尾牙，恩愛指數爆表！許茹芸表示：「謝謝大家對我的愛護及照顧，4月20日要一起來小巨蛋看我的演唱會喔！」當她上台幫員工抽獎時，笑說希望能讓現場牽過她的手的同仁得獎，果不其然，許茹芸抽中一位稍早有跟她握手的男員工，這名男員工更自爆是許茹芸的鐵粉，曾買過她的第一張專輯《討好》，當兵時每天聽她的歌。

▲▼張立昂、周興哲和胖球同台玩遊戲。（圖／索尼提供）

執得一提的是，尾牙現場多了兩位小網紅，分別是在臉書上累積4萬多人粉絲的胖球和她的妹妹斯拉，兩位小女娃分別扮成「飛天少女豬」和「野狼炸彈客」，超級卡哇伊的模樣萌翻全場！有趣的是，胖球和斯拉還擔任現場遊戲「猜歌大考驗」的主考官，周興哲上台為他們打氣，而張立昂則是猜對答案獲得福袋一包。