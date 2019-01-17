何超儀跨界新挑戰！　「搖滾結合實驗舞台劇」獲好評

▲何超儀和海膽仔樂團挑戰跨界劇場。（圖／Drill Team 162 Ltd / 進念二十面體提供）

記者關韶文／台北報導

何超儀與海膽仔樂團搖滾跨界劇場新挑戰，受邀參加演出香港知名實驗劇場-進念．二十面體2019年舞台劇《建築城市》，日前在香港文化中心挑戰視聽新體驗演出，何超與海膽仔團員再度合體連續演出《何飄移》、《搏擊會》、《Rule your world》等作品。

一直以來喜歡接受挑戰的何超儀，在歌唱與電影都著有不同面向的演出，此次接受舞台劇邀約，何超說將搖滾融入並加入新元素，我跟團員們玩得很開心，而且混搭衝撞的藝術，讓舞台劇有更多不同的呈現方式，很開心大家都能接受！

▲▼何超儀與導演羅馬ROMA導演艾方索·柯朗（Alfonso Cuarón）。（圖／Drill Team 162 Ltd / 進念二十面體提供）

與進念．二十面體是香港專業表演實驗藝術團體，透過光、影、聲、空間等科技詮釋多媒體創作與劇場演出的互動關係，跨媒體舞台的表演空間，探討各種面向話題，日前香港成功演出獲好評，而台下更有遠從歐洲專程來觀賞舞台劇的藝術旅行團，對於有東方碧玉封號的何超的搖滾樂與舞台劇的跨界融合，給予相當驚艷的肯定！



此次以搖滾結合實驗舞台劇演出，何超儀表示，「難得的新挑戰，讓我心情振奮，為了演出，幾個月來推掉許多工作，幾乎與團員們都在準備，站在舞台上的剎那，心情十分激動！」對於此次跨界新嘗試雖然興奮但卻不緊張，反而將自己當做是在一場城市建築裡的夢境中，用音樂盡情衝撞導演想傳達的靈感拼貼，靈活自在的釋放，而真實自然的實驗性演出，讓粉絲相當驚艷，更受到導演的肯定。