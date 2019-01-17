男神都在這部電影！　克里斯伊凡、湯姆霍蘭德新片確定豪華卡司

▲克里斯伊凡、湯姆霍蘭德、比爾史柯斯嘉、羅伯派汀森。（圖／翻攝自湯姆霍蘭德IG、達志影像／美聯社）



記者許瑞麟／綜合報導

Netflix製作的原創電影《神棄之地》（The Devil All the Time）確定豪華演員陣容，克里斯伊凡（Chris Evans）和湯姆霍蘭德（Tom Holland）繼漫威電影宇宙後，將再度合體演出。

此外，還包括《牠》比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgard）、《暮光之城》羅伯派汀森（Robert Pattinson）、《魔境夢遊》蜜雅娃絲柯思卡（Mia Wasikowska）、《利器》艾莉莎斯坎蘭（Eliza Scanlen）、東尼獎得主Gabriel Ebert等人。

▲蜜雅娃絲柯思卡。（圖／達志影像／美聯社）



▲艾莉莎斯坎蘭。（圖／《利器》劇照）



本片改編自Donald Ray Pollock在2011年推出的同名小說，背景設定在二戰時期到1960年代，於美國俄亥俄州偏遠之處，一群奇特的人物面對絕望的命運，不時向上帝苦苦哀求，卻只得到魔鬼的回應，有身心受創的退伍軍人想拯救瀕死的妻子、狂熱的佈道兄弟、殘忍的鴛鴦殺手、善良正直的青年等。

《神棄之地》將由《The Sinner》Antonio Campos執導，他同時和Paulo Campos負責劇本，將於2月開始投入製作。