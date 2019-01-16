《蜘蛛人：離家日》預告12件事　網放大看「年分被消失」

記者許瑞麟／綜合報導

《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）首支預告釋出，先前傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）所飾演的「神秘客Mysterio」造型保密到家，如今總算公開，讓影迷更加期待，預告也透露不少訊息。

1、梅嬸可能知道彼得是蜘蛛人，還帶著他出席慈善活動，漫畫中彼得始終不讓梅嬸知道自己的真實身分。

2、這應該很明顯了，Happy為梅嬸深深著迷。

3、Happy拿進來的大型支票上，是小辣椒的簽名，而非東尼史塔克。

4、彼得買東西的雜貨店在首集被摧毀，可以看到這集已經修復好了，Hemky Madera也回歸演老闆。

5、復仇者聯盟總部還在修復，究竟是要翻新？還是在《復仇者聯盟4：終局之戰》受損了？

6、彼得的護照年分全消失，可能是擔心《蜘蛛人：返校日》的「8年後」弄亂時間軸一事再次發生，也可能和《復仇者聯盟4：終局之戰》尚未上映有關。彼得的生日在8月10日，和1963年《Amazing Fantasy》第15期的內容同一天。

7、漫威電影宇宙避免重述蜘蛛人的起源故事，所以電影也沒有還原班叔這角色，不過彼得在預告中拿的是班叔的行李箱。

8、除了彼得和MJ產生情愫外，Ned和Betty也談起戀愛，漫畫中，他們還結婚了。而背景出現一艘船上印著「Asm 212」，也是一個小彩蛋，《Amazing Spider-Man》第212期是反派水人（Hydro-Man）首次現身。

9、預告片的音樂也引起粉絲熱議，最初由Paul Francis Webster和Bob Harris於1967年創作。

10、新的蜘蛛戰袍，先前便在《吉米夜現場》搶先曝光過，背後有隻白色蜘蛛圖樣，還可以在空中滑行。另一套則是全黑的制服。

11、本集反派看來很多，包括Molten Man、邪惡六人組的沙人、水人，會出現閃電，有可能是另一個經典反派電光人（Electro），當然還有元素眾（Elementals）。

12、最令人興奮的，便是傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）所飾演的「神秘客Mysterio」終於出現！更還原漫畫中的造型設定。