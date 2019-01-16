《魔鬼剋星》要拍續集！　但不是延續2016年「全女版」

▲2016年版本的《魔鬼剋星》。（圖／《魔鬼剋星》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

索尼影業將製作「魔鬼剋星」系列的新版作品，不過不是延續2016年的版本，而是1984年的延續作品。

據《娛樂周刊》報導，曾執導《鴻孕當頭》、《型男飛行日誌》、《厭世媽咪日記》的Jason Reitman透露，「這部新作是原系列的續集，並不是重啟，80年代的事就讓它發生在80年代，這部將會設定在現代。」他也是舊作導演Ivan Reitman的兒子，將和Gil Kenan共同負責劇本。

《THR》則指出，主角將是4個青少年，包括2個女孩和2個男孩，但詳細劇情仍對外保密，目前尚未確定舊版演員比爾墨瑞（Bill Murray）、丹艾克洛德（Dan Aykroyd）和厄尼赫德森（Ernie Hudson）是否會回歸演出。哈羅德雷米斯（Harold Ramis）已經於2014年過世。

▲舊版《魔鬼剋星》。（圖／《魔鬼剋星》劇照）



2016年的《魔鬼剋星》（Ghostbusters）演員包括克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）、瑪莉莎麥卡錫（Melissa McCarthy）、凱特麥金儂（Kate McKinnon）、萊絲莉瓊斯（Leslie Jones），克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）。不過刻意將舊版的男角色全改為女角色，引發部分影迷不滿，兩派人馬意見分歧，在當時鬧得沸沸揚揚，評論也呈現兩極。