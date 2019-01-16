6天爆4虐童案！　吳鳳開第一槍「支持死刑」…1500人挺爆：不能教化就火化

記者田暐瑋／綜合報導

「肉圓惡爸」虐童事件引發外界關注，之後又爆出台南一名1歲大的小女嬰因為打翻東西遭17歲小媽媽虐待致死，引起社會公憤，甚至要求判處這些虐童惡人死刑。藝人吳鳳也首度表態，直言在看到這麼多起的虐童案後，開始真心支持死刑等等的嚴厲懲罰，讓許多網友跟著應聲附和。

吳鳳16日在台南女嬰遭虐死的新聞底下留言，表示自己從來沒有公開說過支持死刑，但最近看到這麼多虐童案件，想法開始有了轉變，「真心支持很嚴重的懲罰包括死刑！這種行為絕對不能輕輕懲罰！」認為藝人有影響力，必須要肩負起幫助社會的責任，才能讓台灣進步、世界改善。

▲吳鳳支持虐童判處唯一死刑。（圖／翻攝自臉書）



這則留言PO出一小時就超過1500多個讚，許多網友也附和表達支持，「支持重判」、「我們需要藝人幫忙發聲，要全國人民重視這個問題」、「我支持先鞭刑後死刑」、「我的想法跟您一樣，亂世需重典」，但也有人認為這在台灣只能淪為口號，「大部分人民已經對台灣的司法失去信心」、「大家喊半天也沒看到政府有什麼作為」、「但是我們一再一再的吶喊。 有用嗎」。

台南市15日深夜驚傳一名年僅1歲大的小女嬰，疑遭17歲薛姓母親和一名李姓男性友人虐待致死。警方初步調查，小女嬰疑因打翻牛奶而遭抓背用的「不求人」虐打，當晚10時許，女嬰生母及男性友人發現情況不對，急忙將其送往郭綜合醫院急救，無奈仍回天乏術。

▲吳鳳。（圖／翻攝自吳鳳臉書）



院方發現女嬰身上滿是傷痕，甚至有多處刀傷，懷疑內情不單純，因此緊急通報警方處理。台南市第五分局已將涉案人士帶回，漏夜偵訊後依殺人罪嫌將這對男女送辦。警方指出，涉嫌虐嬰的生母日前與丈夫離婚，女嬰歸由母親撫養。生父友人透露，先前就曾耳聞女嬰遭到虐打，但生父卻因沒有監護權，因此難以介入，直到15日晚間接獲醫院通知，才知女兒疑遭虐致死。

▲網友反應。（圖／翻攝自臉書）