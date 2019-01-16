凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

娛樂中心／綜合報導

網路紅人陳香菱（Mandi）擁有36H的好身材，在臉書有24萬名粉絲，被封為「台中李毓芬」、「最性感救護員」，已經結婚生子的她，曾和前夫上過《大學生了沒》大談爸媽經，近日卻有網友爆料，她在直播間有各種不雅動作，甚至還和不露臉的刺青男「真槍實彈」直播，粉絲為了想看更多不公開內容，就會「用錢買鑽」狂斗內，讓她賺進不少鈔票。

據《鏡週刊》報導，陳香菱被爆料在直播平台SWAG擔任直播主，經比對後，除了長相、聲音和身材都相似，臉上痣的位置也一模一樣。由於該平台需要付費才能收看「特別內容」，不少直播主為了吸引網友掏錢，都會在文案處打上令人遐想的文字，她就是其中之一。

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書）



付費後的影片尺度無上限，陳香菱不只把自己的身體細節全都秀出來，還配上動作吸引網友停留，甚至還和刺青男在不同場所大玩「愛的鼓掌」，花招百出，有時是男方負責拿手機，有時是她自己拿，全程都被拍攝下來，而刺青男雖然沒有露臉，但從男方身上的刺青和耳環等特徵，推測是她2018年離婚的前夫Manson。

擁有36H、26、37超不科學身材的陳香菱，早在就讀護專時期，就已經引發網友熱烈討論。她的外貌神似藝人李毓芬，過去就是不少表特版的常客，許多網友熱烈討論。她還被封為是「最性感救護員」、「台中兇版李毓芬」等。

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書）



陳香菱曾表示，自己是個十足十的悶騷咖，如果跟不熟的人處在同一空間時會變得很害羞，但相處時間久了之後，便會「現出原形」，違反一般人對處女座的印象，展現出自己大喇喇的個性，同時也會玩得越來越瘋。

▲陳香菱前夫。（圖／翻攝自Manson臉書）